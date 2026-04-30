El alcalde de Oklahoma visita por primera vez Madrid y dice cuál es la mejor forma de descubrir una ciudad europea 

El alcalde de la ciudad estadounidense de Oklahoma, David Holt, se encuentra en Madrid para el encuentro Bloomberg City Lab 2026. En este evento más de un centenar de regidores de las ciudades más importantes el mundo se han dado cita con el objetivo de abordar los desafíos urbanos que se presentan, plantear soluciones y dibujar el futuro.

Holt, en su perfil de X, ha asegurado que "hay alcaldes de todo el mundo, aprendiendo unos de otros y de algunos de los líderes de pensamiento urbano más destacados del planeta" y comentó que tuvo la oportunidad de participar en una charla con el alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, y Aziza Akhmouch de la OCDE.

Tal y como ha reconocido el dirigente republicano, al ser los alcaldes de los campeones de 2025 de la NBA y la Premier League inglesa, también destacaron "el papel que puede jugar el deporte en elevar la marca de ciudades como OKC y Liverpool". "Oklahoma City es verdaderamente una ciudad global y me siento honrado de que tengamos un asiento en la mesa en estas conversaciones", ha subrayado.

Su visita al Metropolitano

Además, aprovechando que este miércoles había partido de Champions con la ida de las semifinales entre el Atlético de Madrid y Arsenal (1-1), el alcalde fue al estadio rojiblanco y sacó una conclusión clara: "Nunca había estado en España, pero había estado en Oklahoma hasta esta semana en Madrid. Tengo que decir que creo que la mejor manera de experimentar una ciudad europea es ir a un partido de fútbol".

"Esta noche la semifinal de la Champions League entre el Atlético y el Arsenal fue electrizante. ¿Y qué mejor compañía que el rey Felipe VI y el alcalde de Madrid ,José Luis Martínez-Almeida? También me encantó pasar tiempo con mi amigo, el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowsk", escribió en su red social Holt, junto a una imagen con Felipe VI y con Almeida.