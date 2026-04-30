Repsol aumenta sus ganancias tras la subida del petróleo: un 154% a marzo, hasta 929 millones

Repsol obtuvo un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos tras el conflicto en Oriente Próximo, informó la compañía.

El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 873 millones de euros a marzo, un 57% superior a los 557 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz indicó que estos resultados "reflejan la volatilidad del contexto global, sobre todo tras el inicio del conflicto en Irán, que ha generado una disrupción física de productos energéticos, ha incrementado las fluctuaciones de precios y trastocado las cadenas de suministro mundiales".

Inyección multimillonaria en inventarios: carece de activos en Oriente Medio

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 2.613 millones de euros a cierre del primer trimestre, un 110% más que los 1.244 millones de euros del periodo de enero a marzo de 2025. Además, sin activos en Oriente Medio, Repsol señaló que ha destinado en el trimestre 1.200 millones de euros para aumentar sus inventarios con el fin de fortalecer el suministro energético de España.

Durante el trimestre, el flujo de caja de las operaciones (FCO) de la energética se situó en 1.042 millones de euros y, excluyendo la variación negativa del fondo de maniobra, fue de aproximadamente 2.400 millones de euros y superó a las inversiones netas, intereses, minoritarios, el pago de 0,50 euros brutos por acción realizado el pasado 14 de enero, así como la adquisición de acciones propias bajo el actual programa de recompra de acciones de Repsol por importe de 350 millones de euros, lanzado en marzo de 2026.

La deuda neta de Repsol al final del primer trimestre se situó en 4.800 millones de euros, 313 millones de euros superior a la de finales de 2025. El ratio de apalancamiento1 del grupo se situó en el 14,3%, frente al 14% al final del cuarto trimestre de 2025.