La emotiva carta de despedida de Sara Carbonero a su madre, Goyi Arévalo: "Escribo temblando las líneas más difíciles de toda mi vida"

El pasado 13 de abril, Sara Carbonero se enfrentaba a uno de los episodios más duros de su vida. Después de superar un cáncer y tener que ser nuevamente ingresada por un problema de salud a comienzos de este 2026, Carbonero se enfrentó a la pérdida de su madre, Goyi Arévalo, quien falleció a los 66 años.

Según informaron entonces medios como ¡Hola!, la madre de la periodista llevaba tiempo sufriendo una larga enfermedad y fue despedida en su localidad natal, Corral de Almaguer (Toledo).

Ahora, casi tres semanas más tarde, Carbonero ha logrado compartir con sus seguidores este difícil momento para el que ha escrito una carta de despedida que ha publicado en su perfil de Instagram.

"Cuánto te echo de menos, cómo duele… No encuentro sentido ni rumbo, mamá…. Aquí estoy, escribo temblando las líneas más difíciles de toda mi vida. Y lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme, siempre animándome", comienza escribiendo Carbonero en su carta, que ha acompañado con varias imágenes de Arévalo de joven, de su infancia junto a ella y algunas más actuales en las que aparece incluso con sus hijos Martín y Lucas.

La periodista asegura que buena parte de su trabajo y su vida lo hacía por ella: "Para que estuvieses orgullosa, para sacarte una sonrisa , para verte feliz. Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día. Ni que no pueda volver a abrazarte ni olerte nunca más".

Carbonero detalla que una de las cosas que más echará de menos serán sus "consejos", ya que asegura que "siempre la salvaban". Pero lo que más le está costando es continuar con su vida y su día a día sin ella. "Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada porque para mí es como si el mundo se hubiese parado. Como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo", escribe en su desgarrador texto.

No obstante, Carbonero recuerda que intenta superar cada día la tristeza y la rabia y que, para ello, se está apoyando en su hermana Irene, así como en sus hijos. Tampoco olvida el cariño que ha despertado su madre: "Mamá, desde donde quiera que estés necesito que sepas que has dejado un vacío muy grande porque eras una mujer excepcional. No sabes lo que te quería la gente y cómo me han hablado de ti todos estos días. En la iglesia no cabía un alfiler".

"Todo el que tuvo la suerte de conocerte te define como una mujer buena, generosa, dulce, valiente, discreta. Una mujer que nunca tuvo una mala palabra hacia nadie, una mujer sin prejuicios, que era todo amor, bondad, que se desvivía por los demás por tu familia, tus nietos, tus amigos… Qué orgullo tan grande ser tu hija", señala.

La periodista, aunque admite que le tranquiliza pensar que está en "un lugar mejor", asegura que le han quedado muchos momentos por disfrutar. "Que ya tocaba la racha buena", señala, tras los distintos problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

Carbonero se despide de su madre asegurando que no habrá "un solo día" en el que no piense en ella y que estará "atenta a las estrellas fugaces". "Te escribiré cada día. Dirección el cielo. Tanto amas , tanto duele. 'Y yo a ti más,mamá' Siempre.♥️", concluye.