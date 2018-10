La cocinera Samantha Vallejo-Nágera, jurado del programa Masterchef de TVE, ha valorado en una entrevista en Fórmula TV la marcha de la presentadora Eva González a La Voz, de Antena 3.

"No he hablado con ella, estoy supersorprendida, pero me alegro un montón. Dejamos de grabar MasterChef Juniorla semana pasada y no he vuelto a hablar con ella. No sabía nada. Ha sido una sorpresa. Es una gran profesional y una gran amiga, la voy a echar de menos", ha afirmado.

"Bueno, en realidad no sé si la voy a echar de menos porque no sé si va a continuar en MasterChef o no, pero haga lo que haga lo va a hacer genial, es una gran profesional", ha matizado después.

Por otro lado, Vallejo-Nágera ha afirmado que tanto ella como Eva González son muy aficionadas a la música: "Nosotras tenemos nuestra propia 'mini Voz' en los camerinos. Estamos todo el tiempo cantando. Cantamos juntas con micrófono y todo".

Y no ha descartado que, llegado el momento, ella pueda hacer también de presentadora del formato: "Si hay que hacerlo, se hace".