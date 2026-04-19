José Antonio, funcionario de Cádiz que vive en una caravana: "Somos pobres. Dime tú a mí con un sueldo de 1.300 euros en qué piso me meto"

El precio de la vivienda no hace más que subir y muchos tienen que buscar alternativas, aunque sea una autocaravana. Es el caso de José Antonio, nacido en Medina Sidonia en la provincia de Cádiz. Este funcionario comparte su vida en una camper con sus seguidores de la red social TikTok, donde acumula 63.000 seguidores. En conversación con Motor Pasión, cuenta qué le llevo a no pagar "ni hipoteca, ni luz, ni agua".

Tal y como cuenta al medio de comunicación, vive en un Volkswagen Transporter naranja de quinta generación desde hace más de un año y cree "firmemente" que ha tomado la mejor de las decisiones: "La mejor que he tomado en mi vida. Por lo menos soy de ese 15% de los jóvenes que se ha podido emancipar antes de los 30".

"Somos pobres", critica en una de sus publicaciones recientes. "Dime tú a mí con un sueldo de 1.300 euros en qué piso me meto porque todos están de 700 euros para arriba", comenta. Eso sí, a los que le dicen que está normalizando la pobreza tiene un mensaje: "No estoy normalizando nada, es la realidad. Somos pobres".

Según los datos recogidos por el periódico, en España el precio medio de alquiler ronda los 700 euros, pero en capitales de provincias superan los 800. En Madrid capital o Barcelona el precio medio ya está en 1.200 euros. Esto es lo que ha llevado a Jose Antonio a vivir "en dos metros cuadrados".

Una furgota muy bien montada

Para aprovechar al máximo el espacio que le brinda su inusual vivienda, el tiktoker explica que la camperizó él mismo, pues "es más barato". Escogió un mueble cocina en forma de L "para aprovechar al máximo el espacio": tiene un fregadero, encimera y varios armarios. Además se hizo con una nevera compacta de 85 litros con congelador.

Por último, el protagonista se construyó una tienda de techo para coches. Aunque en realidad dentro del habitáculo tiene un sofá que se convierte en cama de matrimonio, así que combina dormir dentro, con dormir en la tienda.