Un investigador de Harvard ve estos 58 segundos de Ayuso: lo que dice de ella no le hará ni pizca de gracia

El investigador graduado en la Universidad de Harvard y Catedrático Jean Monnet de Derecho Comunitario en HEC Paris, Alberto Alemanno, ha reaccionado a las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra algunos de los mandatarios que han acudido a la cumbre progresista de Barcelona.

La líder madrileña habló este viernes ante los medios de comunicación y no dudó en destacar el reconocimiento de su Gobierno a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Ayuso y su equipo organizaron un acto este sábado en la Puerta del Sol de Madrid en el que hizo entrega del reconocimiento a Corina Machado y, de paso, se dio un baño de masas entre los cientos y cientos de venezolanos que se agolparon en la céntrica plaza madrileña.

"La Puerta del Sol se va a convertir en el kilómetro cero de la libertad, del mundo libre y es lógico que la situación sea la que es cuando el gobierno de Sánchez ha abandonado a los presos políticos, la libertad en Venezuela y a un éxodo de más de 8 millones de personas que ayer la izquierda en la Asamblea decía que eran fans de María Corina", defendió ante la prensa.

Pero no, no estamos aquí para hablar del acto, que también ha dejado alguna que otra polémica. A lo que ha reaccionado Alberto Alemanno ha sido a las palabras que Ayuso pronunció sobre algunos de los países que acudieron a la cumbre progresista de Barcelona, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"También hay dos fotos mañana (este sábado), la de esa reunión del mundo libre, y una reunión de narcoestados en torno a al presidente Sánchez que quiere erigirse como el líder pues de una confederación de algunos países que no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales, todo lo contrario", criticó.

"Creo que por un lado está la foto de la libertad y la otra en la reunión de muchos de ellos narcoestados", aseguró Ayuso ante los medios de comunicación. Unas palabras que obligaron a Sánchez a pedir perdón por los "insultos" que profirió contra algunos países.

El político "más 'trumpiano' de Europa"

Entre los cientos de comentarios que acumula la publicación del vídeo de 58 segundos que publicó el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el investigador graduado en la Universidad de Harvard y Catedrático Jean Monnet de Derecho Comunitario en HEC Paris no ha dudado en contestar.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid es el político más trumpiano de Europa. Su retórica es peligrosa para España y Europa", ha sentenciado, en un tuit que suma más de 47.000 visualizaciones y más de 1.000 me gusta.