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Un herpetólogo se ha dejado morder cientos de veces por serpientes venenosas a lo largo de su vida: ahora está donando su sangre a la ciencia
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Un herpetólogo se ha dejado morder cientos de veces por serpientes venenosas a lo largo de su vida: ahora está donando su sangre a la ciencia

Una posible vía para hacer antídotos más amplios y eficaces.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Serpiente-abre-boca-muestra-dientes
Serpiente con la boca abiertaGetty Images

Las serpientes son uno de esos animales que imponen respeto casi solo con mirarlas. Un solo mordisco de una especie venenosa puede desencadenar desde un dolor insoportable hasta fallos orgánicos graves en cuestión de horas. En algunos casos, el veneno actúa con tanta rapidez que el tiempo de reacción marca la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en regiones donde el acceso a un suero antiofídico no está garantizado.

En ese terreno extremo se enmarca la historia de Tim Friede, un herpetólogo autodidacta que durante más de dos décadas permitió que serpientes altamente venenosas lo mordieran de forma repetida y, en paralelo, se fue exponiendo a pequeñas dosis de veneno para estudiar la respuesta de su propio organismo. Lo que empezó como una curiosidad personal terminó convirtiéndose en un experimento biológico sin precedentes.

En total, llegó a registrar 202 mordeduras, según Science News, y científicos de Centivax y la Universidad de Columbia han estudiado su sangre como una posible vía para hacer antídotos más amplios y eficaces contra algunos de los venenos más peligrosos del planeta. El objetivo es identificar anticuerpos capaces de neutralizar distintas toxinas a la vez, algo que supondría un avance clave en un campo donde los tratamientos actuales suelen ser específicos para pocas especies y de difícil acceso en muchas regiones del mundo.

“Cuanto más lo haces, más tranquilo te sientes”

El caso no es nuevo, sino que ya en 2025 se publicó un estudio en la revista Cell que describió un cóctel experimental elaborado a partir de dos anticuerpos hallados en la sangre de Tim, combinado con un inhibidor de toxinas. En pruebas con ratones, la fórmula logró protección completa frente al veneno de 13 especies de serpientes y protección parcial frente a otras seis, un resultado cuanto menos prometedor de cara a un antiveneno de espectro más amplio.

Tim, descrito como un aficionado a los reptiles y a los venenos que durante años fue acumulando tolerancia a base de exposición progresiva, ha convertido su cuerpo en un experimento extremo movido por la curiosidad y por el deseo de que su experiencia sirviera para algo más que para sobrevivir. Él mismo buscó durante años a científicos dispuestos a estudiar su caso hasta que su perfil inmunológico llamó la atención de los investigadores.

Su experiencia extrema, que durante años parecía más propia de una anécdota peligrosa que de un avance médico, ha acabado aportando información valiosa para la investigación de nuevos antídotos. "Al principio, daba mucho miedo, pero cuanto más lo haces, mejor lo haces y más tranquilo te sientes", dijo Tim a NBC. Aun así, los propios investigadores piden prudencia porque el tratamiento sigue en fase temprana al solo haberse probado en animales y estar todavía lejos de usarse en humanos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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