Juan Carlos I carga contra Sánchez y Gorka Landaburu deja claro quién es el que "le ha puesto las cosas más difíciles" a Felipe VI

Juan Carlos I se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este mes de abril. Hace dos semanas, aterrizaba en Sevilla para asistir a una corrida de toros en la Maestranza. Una semana después, recogió un premio en Francia por su libro de memorias, Reconciliación.

Y este fin de semana también ha sido protagonista por dos cosas. La primera de ellas, a la que nos tiene acostumbrados. Ha regresado a España para participar en las regatas en Sanxenxo. Algo que ya ha hecho en varias ocasiones desde que se fue fuera de España.

Pero la segunda, y más importante, tiene que ver con las declaraciones que ha hecho contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su hijo Felipe VI en una entrevista en el medio francés Le Figaro.

Tal y como recogió la Agencia EFE, el emérito ha asegurado en su entrevista que las relaciones entre Felipe VI y el Gobierno de Pedro Sánchez "deben ser muy difíciles". "En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", ha señalado.

Juan Carlos I también ha defendido que "aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra". "Los tiempos cambian y España ha cambiado", ha destacado.

El emérito dedicó también unas palabras a su nieta, la princesa Leonor, recomendando a Casa Real que le de mayor protagonismo. "Tendría que estar más en primera línea" porque "da una muy buena imagen de la monarquía".

En su conversación con el diario francés, ha salido en defensa de la monarquía: "Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de Rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El Rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido".

La réplica de Gorka Landaburu

Las críticas de Juan Carlos I contra el Gobierno de Pedro Sánchez han generado un sinfín de reacciones. Algunas de ellas, como la del periodista Javier Aroca, que no ha dudado en contestar al emérito.

"En una monarquía constitucional las cosas para un rey no son fáciles ni difíciles, son las que dice la Constitución. La otra opción es su cuñado Constantino cuyos hijos ya llevan civilmente el apellido De Gres", ha respondido.

No ha sido el único. El periodista Gorka Landaburu no ha dudado en reaccionar desde su perfil en la red social X. "El que le ha puesto las cosas más difíciles a su hijo, es el emérito Juan Carlos y no Pedro Sánchez. Que pregunten en la Zarzuela", ha señalado.