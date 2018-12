Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los Globos de Oro

La española Penélope Cruz ha sido nominada al Globo de Oro a la Mejor actriz de reparto de una serie de televisión por su papel en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, según ha informado este jueves la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

También Antonio Banderas ha recibido una nominación al Mejor actor de serie limitada o película televisiva por Genius: Picasso, tal y como ha anunciado la Asociación que otorga los galardones.

We've announced our nominations! You can see and download the full list of this year's #GoldenGlobes nominees here: https://t.co/oPpbMBiElP