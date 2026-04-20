El cómico Marc Biarnés lee que la guerra de Irán golpea a la crisis de la vivienda en España y sentencia: “Tu casera está atrapada en un petrolero en Ormuz”

La prolongada tensión en torno a Irán lleva meses dejando huella en algo tan cotidiano como el precio del combustible, una cadena de efectos que termina filtrándose en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Cuando la energía se encarece, lo hacen también otros costes, y la vivienda, ya tensionada de por sí en España, no queda al margen. Y al final, todo acaba notándose en el bolsillo y en la sensación de que llegar a fin de mes es cada vez más complicado.

En ese escenario, el cómico Marc Biarnés ha convertido este asunto internacional en material de sátira en redes sociales. En uno de sus últimos vídeos, mezcla con ironía la crisis energética y el problema del alquiler en España para construir un relato absurdo en el que habla de que incluso los conflictos internacionales acaban “interfiriendo” en la vida de los caseros. Una exageración que, a golpe de humor, pone el foco en lo enrevesado que se ha vuelto el debate sobre la vivienda.

El vídeo, que se ha viralizado rápidamente, juega precisamente con esa lógica de llevar al límite cualquier explicación para lo cotidiano. “Parece ser que tu casera, la que lleva desaparecida tres semanas, está en un buque petrolero y no la dejan pasar por el estrecho de Ormuz”, afirma Marc. A partir de ahí, el monólogo deriva en una sucesión de hipérboles sobre cómo se entrelazan debates globales con problemas tan domésticos como pagar el alquiler.

Una situación crítica

En realidad, la crítica del vídeo no apunta tanto a la situación geopolítica en sí como a la forma en la que se cuenta y se mezcla en el debate público. En ese sentido, Marc utiliza su sarcasmo para evidenciar cómo se construyen relatos cada vez más exagerados o confusos alrededor de temas complejos. “Están saliendo muchos huevos esta temporada: huevos criados al sol, huevos de gallinas y los huevos periodísticos”, concluye de forma crítica.

El vídeo llega en un momento en el que la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo para el transporte de petróleo, sigue condicionando los mercados energéticos. Actualmente, el paso se encuentra bajo una vigilancia extrema tras los recientes anuncios de cierre por parte de Irán y el despliegue naval de Estados Unidos. Esta situación de bloqueo intermitente ha reducido drásticamente el tráfico comercial, manteniendo en vilo la estabilidad del suministro global.

Pero, más allá del chiste que hace Marc, la vivienda en España no necesita demasiadas exageraciones para percibirse como un asunto preocupante. El INE situó en el 12,9% la subida anual del precio de la vivienda en el cuarto trimestre de 2025. Un incremento que vuelve a poner el foco en un mercado tensionado, donde el acceso al alquiler y a la compra se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.