Se muda a Suiza y a los cuatro meses vuelve a España: "No pienso pasar los mejores años de mi vida en un entorno que no me gusta"

El usuario de TikTok @cremprendiendo emprendió un viaje hace cuatro meses a Suiza, país en el que quería trabajar y encontrar un futuro, pero al final ha decidido volver y desidealizarlo, explicando los motivos por los que ha dado un paso que no ha considerado que sea para atrás.

"Después de estar cuatro meses viviendo completamente solo en Suiza, teniendo trabajo, un entorno y todo aquello que realmente la gente busca al emigrar a Suiza, he decidido que no estoy dispuesto a pasar los mejores años de mi vida viviendo en un país y en un entorno que realmente no me gusta", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 280.000 visualizaciones y 78.000 'me gusta'.

La culpa no se la ha atribuido al país ni mucho menos a las personas que ha conocido: "Son personas de 10 y me han ayudado en todo lo que han podido Se ha dado cuenta de que no estaba siendo "feliz".

"No me merece la pena"

Una de las motivaciones que tenía para quedarse era el dinero que conseguía ahorrar al final de mes: "No me merece la pena, porque aun así, gracias a Dios, en España me iba económicamente bien".

"Ahorraba un montón de dinero teniendo en cuenta la edad que tengo y los estudios que tengo, y mis siguientes vídeos van a tratar sobre ello, sobre cómo hago más dinero viviendo en España con 18 años sin estudios que viviendo y trabajando en Suiza", ha concluido.

En cuanto a reacciones, algunos españoles que también han vivido en Suiza han dado su perspectiva, como @daniieel_96: "Suiza no es para personas tan jóvenes, pero si realmente no eres de salir tanto de fiesta y a la calle, sí podría funcionar. Y estamos hablando de ahorrar 1.500 euros al mes mínimo; en un par de años o tres se agradece muchísimo para la entrada de una casa en España o emprender un negocio".