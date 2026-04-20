Coachella 2026 en cifras: 200 millones, 125.000 personas al día y lo que cobró Bieber

Un momento del show de Karol G en el Coachella 2026

El Festival de Música y Arte de Coachella Valley 2026 ya es historia. Pero, más allá de los conciertos, los invitados sorpresa o los looks virales, hay algo que define mejor que nada esta edición: los números. Porque Coachella ya no es solo un festival, es una industria en sí misma.

Durante dos fines de semana -del 10 al 19 de abril-, el desierto de Indio (California) volvió a convertirse en el epicentro mundial de la música, con una edición que ha batido récords de asistencia, ingresos y exposición global.

Y todo eso se puede contar en cifras.

Cuánta gente ha ido

Cada jornada del festival ha reunido a unas 125.000 personas, lo que deja una cifra total cercana a las 250.000 en los dos fines de semana, en línea con el aforo máximo del evento

Pero el dato importante no está solo en los asistentes físicos. Coachella se ha consolidado como un fenómeno global gracias al streaming: millones de personas han seguido los conciertos en directo o en diferido a través de plataformas digitales.

Es decir: hoy Coachella se vive tanto dentro como fuera del recinto.

Cuánto dinero mueve Coachella

El festival ha cerrado con una recaudación superior a los 200 millones de dólares, confirmando su poder económico dentro de la industria musical.

Entrada general: desde 550 dólares

VIP: hasta 1.200 dólares

Paquetes con hotel: hasta 5.000 dólares

Además, mansiones o experiencias premium: cifras que pueden alcanzar los 100.000 dólares

Dentro del recinto, el gasto tampoco se queda corto: cafés por 17 dólares, comida entre 12 y 30 y experiencias gastronómicas que llegan a los 270 dólares.

El resultado es evidente: Coachella se ha convertido en un festival cada vez más exclusivo, donde la experiencia está al alcance de una minoría.

Cuántos artistas y actuaciones ha habido

El cartel ha reunido a más de 130 artistas repartidos en siete escenarios, con una programación que ha mezclado pop, electrónica, hip hop, rock y K-pop

Entre ellos, tres nombres han concentrado el foco global:

Justin Bieber Sabrina Carpenter Karol G

La colombiana, además, ha hecho historia como primera artista latina en encabezar el cartel del festival, un hito simbólico que confirma el peso internacional de la música en español.

Cuánto ha cobrado Justin Bieber

Uno de los datos más comentados de esta edición tiene nombre propio: Justin Bieber.

El canadiense ha sido el artista mejor pagado en la historia de Coachella, con un caché cercano a los 10 millones de dólares por sus dos actuaciones (unos 5 millones por concierto)

Una cifra que no solo marca un récord, sino que refleja hasta qué punto los grandes festivales están dispuestos a invertir para garantizar impacto global.

Porque en Coachella, el cartel no solo se mide en música, sino en atención mediática.

Cuáles han sido los shows más vistos

Aunque los datos exactos varían según plataforma, lo que sí está claro es que Coachella 2026 ha sido una de las ediciones más vistas de la historia en streaming.

Justin Bieber ha sido uno de los grandes protagonistas en este sentido, con una de las actuaciones más seguidas y comentadas del festival, además de generar récords de búsquedas y engagement digital

Karol G, por su parte, también ha entrado entre los espectáculos más vistos, consolidando el alcance global de la música latina.

El festival ya no se mide solo en asistentes, sino en visualizaciones, interacción y viralidad.

Cuántas entradas se han vendido

Las entradas para Coachella 2026 se agotaron en menos de una semana desde el anuncio del cartel. Y esto confirma una tendencia clara:

La demanda sigue siendo altísima, pero el perfil del público está cambiando. Cada vez hay más presencia de influencers, celebridades y marcas, lo que ha transformado la experiencia del festival en algo mucho más orientado al contenido que a la música.

Pero si hay una cifra que resume Coachella 2026, no es solo el dinero, ni los asistentes, ni los artistas. Es esta: más de 200 millones de dólares en ingresos

De festival a escaparate global

Lo que empezó en 1999 como un festival alternativo es hoy una mezcla de música, negocio y redes sociales. Coachella sigue siendo un referente cultural, sí. Pero también es un escaparate para las grandes marcas, una plataforma para los artistas y un contenido global para millones de personas.

La gran pregunta

Con cifras récord, cachés históricos y una exposición global nunca vista, Coachella sigue siendo el festival más influyente del mundo.

Pero la duda ya no es cuánto crece, sino... ¿Sigue siendo un festival… o ya es otra cosa?