La bofetada machista a una campeona del mundo: "Se lo das y venga"

España ganó el Mundial sub-17 de fútbol femenino la semana pasada tras imponerse en la final a México (2-1).

Este fin de semana el Huesca quiso homenajear a una de las campeonas en su partido frente al Huesca. En concreto a Salma Paralluelo, que juega el Zaragoza Femenino. Pero esa recompensa se le ha vuelto en contra al club por un pequeño detalle.

Las cámaras de televisión captaron cómo un empleado del equipo corría para decirle al otro: "Se lo das y vale, venga".

De esta forma, el homenaje terminó siendo un acto rápido y deslucido que ha generado reacciones como estas:

¿Habéis visto el "homenaje" a Salma Paralluelo en Huesca? Ni una foto, ni unas palabras por megafonía... No llegan a lo del dj sueco pero también tienen lo suyo. https://t.co/UUWbeMMEW5

No nos extrañamos cuando dicen que el futbol femenino no tiene visibilidad. Surrealista homenaje a la campeona sub 17 Salma Paralluelo en Huesca: "Se lo das y vale, venga". Es una campeona del Mundo. Nada un TRÁMITE y te lo quitas de enmedio. https://t.co/g4GLrlJ5DI vía @marca