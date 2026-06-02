Le cobran más de 30 euros por un motivo insólito y no le dejan otra opción que pedir la hoja de reclamaciones

La siguiente historia es para no dar crédito. Un hombre acudió a un restaurante a comer con un acompañante, pero lo que ninguno de los dos esperaba es que se les cobrase por el simple hecho de ser atendidos. Y no precisamente una cantidad pequeña de dinero.

La cuenta @SoyCamarero ha compartido lo que pudo leer este cliente al revisar el ticket de la cuenta: "Se encontraron con un cargo de 33,60 € bajo el concepto "comensale" (28 unidades a 1,20 €)".

"Al preguntar a la camarera si se trataba de un error, esta les respondió que no y que ese importe correspondía a las veces que se había atendido la mesa durante el servicio", añade, para después exponer la respuesta del cliente.

"El cargo no fue retirado"

"Asegura que eran únicamente dos personas y que la mesa fue atendida, como mucho, en unas cinco ocasiones", contextualiza este cliente, quien fue a pedir explicaciones al entender que se trataba de un error.

"El cargo no fue retirado y finalmente se le cobró tal y como aparece en la cuenta. Según nos indica, va a presentar una reclamación", asegura finalmente el propietario de esta cuenta, que traslada el testimonio del cliente afectado.

"No reclamaría, llamaría a la policía allí mismo y denunciaría el intento de estafa. Si ese concepto no está en la carta, no es un producto, y por lo tanto en todo caso sería un servicio, los servicios no imputan a un tipo reducido del IVA", opina un usuario en X sobre este caso.

¿Qué dice la normativa?

En hostelería se puede cobrar por el servicio de mesa. Sin embargo, 33,60 euros parece una cantidad totalmente desproporcionada teniendo en cuenta que solo eran dos comensales y que el importe total de la cuenta apenas superó los 100 euros.

Según la normativa, si un restaurante cobra por servicio de mesa debe estar claramente indicado; tiene que aparecer en la carta o en un cartel visible antes de pedir. En ese caso, sí es legal.

No es legal, por tanto, si el cobro se añade por sorpresa en la cuenta sin aparecer en la carta o sin que te lo indiquen, o si el concepto es confuso o engañoso (por ejemplo, cobrar "cubierto" sin explicación clara).