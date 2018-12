La loca historia de una expulsión de un grupo de padres de WhatsApp

Un tuitero que se hace llamar Eugenio d'Ors desató hace 10 días la curiosidad entre sus más de 25.000 seguidores contando que le habían echado del grupo de WhatsApp de padres y madres de su hija de tercero de primaria.

Lo reveló de pasada, contando otra historia sobre los festivales escolares de sus hijos y de cómo conseguía apañarse para saber lo que debía hacer.

No sé si lo han puesto en la intranet, o han pasado una circular, o lo tengo que preguntar, o se ha dicho en el wasap de los padres, que por cierto no estoy porque me echaron. El caso es que es dentro de dos semanas y no tengo ni idea. Me tengo que informar. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 5 de diciembre de 2018

Al leer el mensaje, muchos empezaron a preguntar cómo había sido y qué había hecho para merecer la expulsión, pero el tuitero los ha mantenido en vilo hasta ahora, cuando ha decidido contarlo en un nuevo hilo —que ha acumulado en pocas horas más de 10.000 me gusta— para satisfacer las demandas de los más curiosos.

Bueno, pues como sois cientos los que me preguntáis cómo logré que me expulsaran del grupo de wasap de padres del curso de mi hija de P3, no me queda otra que explicarlo, pero os advierto que esto ha generado demasiadas expectativas y ya veréis que no es para tanto 😂😂 — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

En realidad todo empezó en la reunión que se hizo en junio para darnos la bienvenida al colegio. Yo ahí ya me puse de mal rollo, porque detecté una cuchipandi de papis y mamis, unos quince, que ya se conocían de la guardería. Ya se estaban haciendo los dueños del cotarro. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Y empezó la pesadilla. Resulta que la cuchipandi se dedicaba a poner sus gracietas que solo entendían ellos. Incluso quedaban entre ellos desde el chat. Todo esto en julio. El curso ni siquiera había empezado. Recuerdo que pregunté una cosa sobre el cuaderno de inglés. Silencio. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Me contesta otro: "La misma, lo vas mirando". Contesto: "Es que lo que molesta es la cantidad de mensajes que nada tienen que ver con el curso". Silencio.

Por la noche, otra vez. Venga a vibrar el móvil. Miro. Estaban organizando la barbacoa de mañana. La madre que los parió. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Otro que no había intervenido nunca: "JAJAJAJAJAJA". Otro: "Tortilla con cebolla o sin cebolla". Empezaron a discutir sobre la tortilla. Se formó un debate impresionante. Y la cuchipandi callada. Yo me vine arriba. Envié la foto del negro de wasap. Ya sabéis. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Contesté: "¿Que te tomarás medidas? Yo no lo haría, Alex, no creo que aguantes la comparación con el negro".

Al cabo de unos segundos: "Has sido expulsado del grupo". Lo mejor fue que no cayeron en la cuenta de que mi mujer todavía estaba, de hecho todavía está. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Hace tres meses que comenzó el curso y no me saluda nadie, tampoco yo doy pie, siempre me mantengo alejado de los grupitos, me provocan urticaria. De hecho no sé ni quiénes son los papis de mi curso, me suena alguna cara, el único el calvo del Álex, el que me echó. A ese ni agua. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Pues esta es la historia, ya veis que no es nada del otro mundo, pero tenía que acabar con esa curiosidad que no os dejaba dormir 😂😂



Ahora ya la semana que viene os prometo el de los festivales de Navidad, que ya he ido a dos y el de ayer fue especialmente dantesco. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018