Invitan a Feijóo a Waterloo y Silvia Intxaurrondo salta al minuto con un mensaje demoledor

La presentadora de La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, le ha mandado un mensaje al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, le retara este martes a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.

"Si tiene una propuesta, la escucharemos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha añadido que desde Junts también pondrían "condiciones". Todo esto ha surgido después de que Feijóo planteara el lunes que PNV y Junts apoyaran una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno.

A esta propuesta no ha tardado en reaccionar Intxaurrondo y ha recogido el testigo diciéndole que ella también le invita a que vaya a su programa, donde no acude tras la famosa entrevista en la campaña de las elecciones generales del 23 de junio del 2023.

"Me sorprende un poquito que no nos sorprenda que Feijóo vaya a ir a Waterloo, pero demos por descartado que vaya a venir a este programa", ha comenzado diciendo la presentadora.

"Entonces yo voy a invitar al líder del PP a que pase por La hora de la 1, como le invitamos todas las semanas durante los últimos tres años pero no ha respondido, le voy a invitar para que venga antes de que vaya a Waterloo. A la vuelta también, si está invitado todos los días. Tres años después, yo sigo invitando a Feijóo para tener una conversación", ha rematado.

La alternativa de Turull

Turull también ha sostenido que para Junts "el camino más rápido" para acabar con una legislatura que consideran amortizada es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones.

"Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro", ha afirmado, y ha recordado que Junts rompió relaciones en el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura. Sobre la posibilidad de que el PP envíe a un emisario a Waterloo para negociar, Turull ha dicho que corresponde a quien quiere liderar esta moción ir en persona a plantearla.

En ese sentido, ha afirmado que Junts no negocia en las votaciones en función de "soluciones personales" como indultos, sino pensando en aquello que puede beneficiar a los catalanes. "Nos da igual cómo nos etiqueten. Vamos a lo nuestro", ha zanjado.