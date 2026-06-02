El Gobierno le deja a Ayuso la 'bendita pregunta' tras su encuentro con el papa León XIV

El Gobierno ha formulado este miércoles una pregunta que está corriendo como la pólvora en redes sociales, al calor de las imágenes de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su encuentro con el papa León XIV. La mandataria de la Comunidad de Madrid se reunió ayer con el pontífice, en El Vaticano, en una cita previa a la visita que realizará a España y en la que pasará por la capital.

La 'bendita pregunta' ha sido planteada en boca de la portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz, quien precisamente había sido inquirida por otra cuestión. Esta era la cómo está desarrollándose el proceso extraordinario para la regularización de migrantes, lo que le ha servido a la también responsable de la cartera de Seguridad Social y Migraciones para ilustrar lo que ha descrito como una "incoherencia" del Partido Popular.

En este sentido, Saiz ha comenzado exponiendo que "ayer vimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid en esa visita con el Papa, ante la próxima visita del papa a España" y se ha detenido para dejar una reflexión. "Me gustaría saber si tuvo la oportunidad de compartir con su santidad que, precisamente, el Partido Popular, en este caso en la Comunidad de Madrid, era uno de los que querían que el proceso se paralizara", ha sentenciado.

El Tribunal Supremo tumbó los recursos del Gobierno de Ayuso y de Vox

Cabe recordar que tanto la Comunidad de Madrid como Vox interpusieron recursos ante el Tribunal Supremo reclamando que se paralizase dicha regularización extraordinaria. En ambos casos, el alto tribunal rechazó ambas peticiones aludiendo al "interés general", pero desmontando los argumentos de cada petición. En el caso de Madrid, que no hay pruebas de que los servicios públicos vayan a colapsar por este proceso. En el de los de Abascal, que no queda "acreditado" que se vaya alterar el censo electoral de forma "inmediata".

También cabe señalar que El Vaticano, y más concretamente el propio León XIV, han defendido la necesidad de esta regularización, pero también la humanidad de hacerlo. Además, se da el caso de que Ayuso lleva varios años haciendo gala de la necesidad de preservar la "raíces judeocristianas" que la religión ha arraigado en España.