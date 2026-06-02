Alsina chafa "el sueño húmedo de medio PP" con la "prueba" de que "Feijóo se hizo un Sánchez"

Nueva firma diaria de opinión de Carlos Alsina y nuevo toque de atención a la derecha. El director de 'Más de Uno', en Onda Cero, ha dedicado su monólogo de este martes a abordar el último giro de la actualidad política que pasa por la renovada búsqueda de apoyos para una moción de censura contra Pedro Sánchez. Pero ha puesto el foco en dónde los está buscando, repasando los "traumas" de los populares y, en parte, chafando lo que denomina como "el sueño húmedo de medio PP".

Alsina ha comenzado repasando "el día que a Rajoy se le perdió el gobierno de España en el bolso de Soraya su partido convulsionó fruto de una crisis traumática", en referencia a la moción de censura que aupó a Sánchez a la Moncloa. "El Partido Popular arrastra, desde aquel día, un trauma del que no ha terminado de restablecerse: la pérdida del poder a manos de un jugador al que habían minusvalorado, o sea, Sánchez", ha expuesto, antes de referirse a otro trauma "más reciente".

Ese otro trauma, repasó Alsina, es el "de julio de 2023, cuando Feijóo ya tenía pensados los nombres de sus ministros, sus ministras, su directora de gabinete y sus asesores en la Moncloa", aludiendo a los resultados de las elecciones generales del 23-J que, a pesar de ser la lista más votada, no reunió apoyos suficientes para ser investido. Y, así, Alsina ha dejado la carta de presentación de ese "sueño húmedo de medio PP", que "es que Sánchez caiga por el mismo procedimiento por el que subió: la moción de censura".

La advertencia de Alsina a la derecha: "El PP ya combate a Sánchez imitando a Sánchez"

En este sentido, Alsina ha dado un toque de advertencia esgrimiendo que la actual estrategia popular tiene un cierto parecido a otras. "En la prueba máxima de que el PP ya combate a Sánchez imitando a Sánchez", ha sentenciado, para concluir que "Feijóo se hizo ayer un Sánchez persuadiendo a peneuvistas y puigdemones de lo necesario y virtuoso para España que sería descabalgar al presidente enrocado y poner en su lugar a un presidente cualquiera cuya única misión fuera disolver las Cortes y convocar elecciones generales".

Alsina ha recordado que "Sánchez propuso su moción de censura a los grupos con esta misma idea: un presidente instrumental —naturalmente, él— cuya misión fuera convocar elecciones" y que ahora "también en esto le emula el PP".