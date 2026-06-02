Hacienda confirma cómo tributa la segunda residencia en la declaración de la renta

La vivienda es uno de los aspectos que más tienes que vigilar en la declaración de la renta. Si eres propietario de inmuebles debes incluirlos, y no sólo tu vivienda habitual, también la segunda residencia, en el caso de que poseas una.

Se considera segunda residencia aquella propiedad que no funciona como tu vivienda habitual. Es decir, la que por ejemplo tienes en una localidad de costa o en el campo. También puede ser un piso heredado al que acudas de vez en cuando.

Muchos contribuyentes tienen dudas sobre cómo tributa la segunda residencia en la declaración de la renta, cuánto deben pagar y cómo se incluye en el borrador. También puede existir confusión respecto al alquiler. ¿Una vivienda alquilada cuenta como segunda residencia?

Merece la pena resolver todas estas cuestiones si todavía no has presentado la renta a Hacienda.

Cómo tributa la segunda residencia en la renta

Aunque no obtengas ingresos por tu segunda residencia, la Agencia Tributaria te imputa una renta inmobiliaria. Esta renta se añade a tu base imponible y se calcula aplicando un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble.

El porcentaje que se aplica es del 2%, aunque puede reducirse al 1,1% si se ha revisado el valor catastral en los últimos diez años.

Por ejemplo, si el valor catastral es de 80.000 euros (y se ha revisado), la renta imputada sería de 880 euros, atendiendo al 1,1% de aplicación.

Esto se suma a tus ingresos y tributa según el tipo marginal de IRPF que corresponda.

¿Y si tienes el piso alquilado?

En este caso la situación cambia, pues tributa por los rendimientos del capital inmobiliario. No hay imputación de renta.

Tienes que declarar los ingresos que obtienes del alquiler en dicho apartado, así que tributarás por ellos. Eso sí, hay algunas deducciones a las que puedes acogerte. Por ejemplo, los gastos de la comunidad o los seguros. También si has invertido en reformas para mejorar la eficiencia energética.

Si sólo la alquilas algunos meses al año, debes prorratear los meses alquilados con los vacíos. Los primeros tributando como rendimientos del capital inmobiliario y los segundos como imputación de rentas.

No tener esto en cuenta es un error habitual y puede llevar a que Hacienda te envíe una carta para advertirte de la equivocación.