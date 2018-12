Amaia, sobre la canción con Carolina Durante: "Los fans están como 'madre mía, ¿cómo le haces esto a Alfred?"

Ha sido la última en pronunciarse, pero Amaia Romero ya ha dicho lo que piensa sobre las famosas fotos de su ruptura con Alfred publicadas por Lecturas. La ganadora de Operación Triunfo 2017 (TVE) ha concedido una entrevista a Jenesaispop para hablar sobre su nuevo disco —del que ha presentado el primer single, Un nuevo lugar, este martes—, y la pregunta sobre su ruptura y la supuesta relación con Diego Ibáñez, el cantante de Carolina Durante, era inevitable.

"Es bastante divertido, es supergracioso. Los fans están como 'madre mía, ¿cómo le haces esto a Alfred?'. A ver, por favor, esto es música, que no pasa nada", ha dicho Amaia.

Además, la navarra ha revelado que le molesta bastante las competiciones, en relación a las comparaciones que se hacen de los éxitos de Alfred y Carolina Durante: "Me molesta mucho esa especie de competición. ¿Qué más da el número 1? No sé ni lo que es streaming, estas palabras en inglés... Soy un poco desastre para estas cosas. Es como 'enhorabuena'. Qué más da. Me molesta bastante que haya gente así".

Alfred y yo hemos aprendido que hagamos lo que hagamos va a haber comentarios de todo tipo

Respecto a cómo estará viviendo Alfred todo este revuelo, Amaia ha despejado cualquier duda. "Hemos aprendido que, hagamos lo que hagamos, va a haber comentarios de todo tipo y yo me lo paso superbien", ha relatado. De hecho, Amaia acostumbra a entrar en Twitter y buscar su nombre para ver qué escribe la gente y ha descubierto que últimamente tiene más hate (así llama ella a los haters).

A estas alturas, salir en prensa por su vida personal le da igual, aunque las fotos de la revista Lecturas sí que le molestaron: "No tienen respeto. Me pregunto hasta qué punto es legal. Me pregunto en qué momento ves a una persona llorando y te pones... Me intento imaginar el momento de que una persona está ahí con una cámara de fotos, viendo a dos personas pasándolo mal... y me parece impensable. Me parece como algo superinhumano". La cantante sabe quién fue el autor de las fotos, pero prefiere no darle publicidad.

La extriunfita sintió que invadieron su intimidad, era algo "demasiado íntimo" porque salían fragmentos de conversación, "aunque algunas frases eran mentira". Aún así, reconoce que otras sí que eran ciertas.

Desde que salió de la Academia, sólo hay dos momentos en los que Amaia se ha sentido saturada. Durante Eurovisión y cuando surgió la polémica de Alfred, cuando salieron "cosas personales". "Eso es realmente lo que me da más miedo", ha confesado.