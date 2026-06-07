Cuando Geoffrey Hinton fue galardonado con el premio Nobel de Física en 2024, ya llevaba un año sin hacer uso de Google. Según publica Fortune, su preocupación entonces se centraba principalmente en la pérdida del control humano. En 2025, este pensamiento había evolucionado con el auge de la inteligencia artificial: esta herramienta "causaría un desempleo masivo", mientras los beneficios se dispararían para los grandes magnates de la tecnología.

"Lo que realmente va a pasar es que los ricos van a usar la IA para reemplazar a los trabajadores", aseguro el científico estadounidense durante un evento este pasado septiembre. Eso sí, mantiene una idea en firme: "Eso no es culpa de la IA. Ese es el sistema capitalista".

Por todo ello, el Nobel propuso hace unos meses que las empresas tecnológicas deberían dotar a la IA de "instintos maternales", diseñando deliberadamente modelos para cuidar y proteger a los humanos en lugar de acumular poder sobre ellos. Este pasado mes de marzo ha querido completar su discurso al advertir que las grandes tecnológicas "persiguen los beneficios en lugar de la seguridad sin un plan significativo para la llegada de la superinteligencia".

"El problema no es solo lo que hará la IA. Es qué tipo de seres estamos creando y quién está creando la situación", lamento Hinton.

"Una carrera competitiva"

"Lo que tenemos ahora es esta carrera competitiva entre empresas para crear la IA más inteligente posible que pueda hacer más cosas. Eso va a llevar a seres que no serán amables con nosotros, creo", anticipó recientemente el científico en un evento.

Él se justifica en que la evolución biológica humana ha surgido a lo largo de millones de años y que la industria de la IA se está ejecutando en meses. "Todos buscan más inteligencia. Pero si piensas en un ser, hay mucho más en un ser que la inteligencia. Y deberíamos preocuparnos mucho, pero nadie pone esfuerzo en eso", explica en sus declaraciones recogidas en el medio de comunicación.

"Creo que tenemos una nueva revolución en camino, cuando no seamos los únicos seres presentes". De esta forma, Hinton cree que los seres humanos son especiales, pero "no creo que haya nada de nosotros que las IA no puedan entender al final".

La solución, argumentaba el científico, es algo más cercano a la crianza que a la ingeniería. "No puedes construir inteligencia y asumir que la bondad vendrá después". Según él, hay que modelarlo, cultivarlo, curarlo desde el principio". Este punto ya lo había mencionado, pero nunca con tanta claridad. Sobre los datos de entrenamiento: "¿Le enseñarías a tu hijo a leer los diarios de asesinos en serie? Probablemente no. Ahí lo tienes. Ahí tienes tu respuesta".