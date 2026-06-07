De concejal a "ser superior": 15 datos para conocer (de verdad) a Florentino Pérez
El todopoderoso presidente del Real Madrid acumula 23 años y 66 títulos al frente de la 'casa blanca'. Pero es mucho más que el admirado y para otros temido mandatario blanco.
A estas alturas, reconozcámoslo, es imposible no conocer a Florentino Pérez. Te guste el fútbol o no, estés metido en la actualidad empresarial o no, su nombre es universal. Y en los últimos días además de universal se ha vuelto viral, desde su sonadísima rueda de prensa con el anuncio de adelanto electoral.
Presidente todopoderoso del Real Madrid durante casi un cuarto de siglo y en dos periodos (2000-2006 y 2009 hasta hoy), ha llevado al club blanco a la cima del mundo futbolístico y empresarial, porque no solo de títulos y goles va la cosa. Pero su figura ha generado igualmente críticas y polémicas. La recién acabada campaña ha sido la última muestra.
Sin duda, un "ser superior" como ya muchos le denominan, con una colección de hitos personales casi tan grande como la de títulos que acogen las vitrinas madridistas en su etapa.
Decíamos al principio que es imposible no saber quién es Florentino Pérez, pero ¿de verdad le conoces? Hacemos un repaso a su vida y obra para contarte todo esto sobre el influyente presidente del Real Madrid y de ACS en 15 datos... como las 15 Champions que lucen las vitrinas del Bernabéu.
- Su nombre completo es Florentino Pérez Rodríguez y nació en Madrid el 8 de marzo de 1947.
- Tiene tres hijos, Florentino, Eduardo y María Ángeles, todos fruto de su matrimonio con María Ángeles Sandoval, conocida como 'Pitina', fallecida en 2012.
- Es socio del Real Madrid desde el 1 de octubre de 1961, cuando tenía 14 años.
- De pequeño fue al colegio de las Escuelas Pías de San Antón, en pleno barrio de Chueca, en el centro de Madrid.
- Hizo carrera activa en la política, primero en la UCD de Adolfo Suárez. Llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1979 y ocupó cargos de relevancia como Director general de Infraestructura del Transporte.
- Tras su paso por la UCD y ante el hundimiento de esta formación, participó en la génesis del Partido Reformista Democrático, de la mano del 'padre de la Constitución', Miquel Roca. Se presentó incluso en las listas del PRD en las municipales de Madrid de 1983, pero no logró escaño (bueno, ni él ni nadie del partido).
- Lleva al frente de la constructora ACS desde 1992, ininterrumpidamente.
- Llegó a la presidencia del Real Madrid de forma sorpresiva en el año 2000 tras ganarle las elecciones a Lorenzo Sanz y con el fichaje de Luis Figo como factor clave
- Su historia como presidente del Real Madrid es conocida. Ganó las elecciones del 2000 a Lorenzo Sanz con el fichaje del 'culé' Luis Figo como factor clave, pero Florentino no siempre ganó. En 1995 se presentó como alternativa a Ramón Mendoza y aunque arrancó con mayor número de avales, fue superado por el recordado presidente blanco.
- Figo fue el primero, pero pronto sumó 'galácticos' al Santiago Bernabéu y otros grandes jugadores, algo de lo que ha hecho siempre bandera. Ha firmado a superestrellas y jugadores destacados como Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham, Owen, Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo (previa negociación de Ramón Calderón), Benzema, Kaka, Xabi Alonso, Ozil, Di Maria, Varane, Modric, Bale, Isco, Casemiro, Carvajal, James, Kroos, Courtois, Vinicius, Hazard, Mbappé, Bellingham, Guler...
- Claro que también apostó por Woodgate, Cassano, Gravesen, Altintop, Coentrao, Danilo, Mariano, Reinier, Jovic... Nadie puede acertar al 100%.
- Fue Emilio Butragueño, uno de sus grandes hombres de confianza, quien dijo de él aquella definición que haría fortuna de inmediato, "es un ser superior".
- La Lista Forbes no le menciona como 'ser superior', pero sus finanzas sí lo son: la publicación le sitúa como la décima mayor fortuna de España, con algo más de 3.100 millones de euros de patrimonio.
- Aunque no es muy dado a entrevistas ni a ruedas de prensa, se decidió a presentar su idea de la 'Superliga' de fútbol en 2021 en El Chiringuito de Jugones ante Josep Pedrerol, uno de los pocos periodistas que ha podido entrevistarle en varias ocasiones.
- En esta ronda de apariciones por la campaña también ha hecho promesas: José Mourinho de entrenador (con el doble anuncio ya mítico para tratar de desarmar la aparición de Riquelme en El Hormiguero) y los defensas Konaté y Dumfries. Para el martes deja, si gana, la "mayor oferta del Real Madrid, por una superestrella a partir de los 150 millones.