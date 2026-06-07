De concejal a "ser superior": 15 datos para conocer (de verdad) a Florentino Pérez

A estas alturas, reconozcámoslo, es imposible no conocer a Florentino Pérez. Te guste el fútbol o no, estés metido en la actualidad empresarial o no, su nombre es universal. Y en los últimos días además de universal se ha vuelto viral, desde su sonadísima rueda de prensa con el anuncio de adelanto electoral.

Presidente todopoderoso del Real Madrid durante casi un cuarto de siglo y en dos periodos (2000-2006 y 2009 hasta hoy), ha llevado al club blanco a la cima del mundo futbolístico y empresarial, porque no solo de títulos y goles va la cosa. Pero su figura ha generado igualmente críticas y polémicas. La recién acabada campaña ha sido la última muestra.

Sin duda, un "ser superior" como ya muchos le denominan, con una colección de hitos personales casi tan grande como la de títulos que acogen las vitrinas madridistas en su etapa.

Decíamos al principio que es imposible no saber quién es Florentino Pérez, pero ¿de verdad le conoces? Hacemos un repaso a su vida y obra para contarte todo esto sobre el influyente presidente del Real Madrid y de ACS en 15 datos... como las 15 Champions que lucen las vitrinas del Bernabéu.