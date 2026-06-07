Un experto en Comunicación Política analiza el discurso del papa León XIV y destaca estas seis palabras 

La visita del papa León XIV a España, que lleva ya su segundo día en el país, sigue dando que hablar. El consultor y experto de Comunicación Política, Discurso y Narrativa, Javier Sánchez, ha querido analizar el discurso del papa León XIV durante su visita, concretamente en la parada que ha realizado en la capital, y ha sacado algunas conclusiones.

El analista ha querido comparar su discurso con el de un político y ha llegado a la conclusión de que es uno de los mejores que se han realizado en nuestro país en mucho tiempo. "He analizado el discurso del Papa León XIV en Madrid como si fuera el de un político. El resultado es inquietante. Porque es, técnicamente, uno de los discursos mejor construidos que han sonado en España en mucho tiempo", señala.

Algunas de las palabras que más se han repetido durante su discurso, tal y como recoge el experto, han sido "libertad", "jóvenes" o "vida", algo que "cualquier consultor político pagaría por ese mapa semántico". "Son las palabras que más resuenan emocionalmente en un electorado (perdón, en un público) que siente que el mundo es ruidoso, falso y acelerado", agrega.

Además, una de las cosas que marcan la diferencia en su discurso ha sido que el tema central no es dios, como uno podría esperar, sino la libertad de los individuos. "El concepto central del discurso no es Dios. Es la libertad. 'Somos libres en Cristo.' 'Libres de las modas.' 'La oración es una voz libre.' Quien instala el concepto de libertad gana el debate antes de empezar. León XIV lo sabe. Y lo usa con precisión quirúrgica", destaca el experto.

Seis palabras a destacar de su discurso

En este sentido, Sánchez ha señalado seis palabras de su discurso que, según considera, lo resumen todo sin la necesidad de atacar a nadie de forma directa: "'Las ideologías pasan, mientras la verdad permanece". "Un antagonista implícito. Un posicionamiento clarísimo. Sin nombrar a nadie. Sin atacar directamente. Eso es lo que en comunicación política llamamos contraste sin confrontación", añade.

Junto con las palabras elegidas, otra de las cosas que ha querido destacar el experto en comunicación política del relato del Pontífice ha sido su storytelling. "El storytelling es impecable. No llega con ideas abstractas. Llega con tres santos bien escogidos: Juan Crisóstomo, que habló con valentía al Emperador. Tomás de Villanueva, español. Y Toribio de Mogrovejo, también español, misionero en Perú. Nada es casual", ha afirmado.

El mejor eslogan de su discurso, según ha explicado, ha sido el de "'Sed humanos'". " Dos palabras. Imperativo. Universal. Irrefutable. Pocos políticos han logrado una llamada a la acción tan simple y tan potente en los últimos años. Mientras la política grita, el Papa susurra. Y se le escucha más", continua señalando el experto, que considera que una de las técnicas clave del papa ha sido definir al enemigo sin nombrarlo, para que cada oyente proyecte su propio adversario. "El discurso habla a todos porque el enemigo lo pone cada uno", afirma.

Un discurso centrado en los más jóvenes

Finalmente, otra de las características que ha encontrado el experto en el discurso del Pontífice ha sido que se encuentra enfocado por completo en los jóvenes. "Y el remate final es para un público muy concreto: los jóvenes. Cita el Jubileo de los misioneros digitales. Habla de 'la realidad digital'. Les pide que sean 'sal y luz' también en las redes. Un Papa de 69 años hablando de TikTok sin decir TikTok" , ha sentenciado.

Por todo ello, según ha justificado Sánchez, el discurso del papa se encuentra, desde el punto de vista político, perfectamente construido. "Mensaje claro. Relato propio. Antagonista sin nombre. Eslogan memorable. Vulnerabilidad calculada. Público segmentado. Pero no es un político. Es algo más difícil de conseguir: alguien que parece que se lo cree todo. Y en política, eso no tiene precio", concluye finalmente el experto.