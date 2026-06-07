Operada despierta y sin hablar el idioma de los médicos: una IA traduce en tiempo real a una joven de 19 años mientras le extirpan un tumor cerebral

A veces la inteligencia artificial se estigmatiza por sus posible efectos negativos en la humanidad, pero otras veces, estos peligros se ven eclipsados por otras versiones positivas de la herramienta. Es el caso de una joven extranjera que fue operada de urgencia en un hospital de Italia. Según informa Fan Page, con solo 19 años se sometió a una cirugía de urgencia por un tumor cerebral y la IA tuvo un papel relevante en la intervención.

Esta sinergía entre los médicos e inteligencia artificial tiene su origen en unos estudios de Hospital Universitario de Marche y el Departamento de Informática de la Universidad de Macerata, al este de Italia.

Tal y como publica el medio de comunicación, la joven tenía un tumor cerebral benigno, pero su extirpación requirió una neurocirugía delicada mediante la técnica de anestesia local. Esta última, se reliza cuando los cirujanos trabajan cerca de las áreas del cerebro que controlan el movimiento, el lenguaje y la memoria.

Pero lo más destacable de todo, es que en el caso de requerir esta técnica, el paciente debe permanecer alerta para que los profesionales médicos puedan monotorizar la función cerebral en tiempo real. Esto permite mantener una alta calidad de vida tras la operación.

La barrera del lenguaje

Para que el ejercicio funcione, se utiliza la hipnosis con frecuencia: los lingüistas y los cirujanos suelen trabajar codo con codo. Pero el caso de la joven de 19 años no fue tan sencillo. Al ser extranjera, la comunicación sin barreras lingüísticas era fundamental. Interactuar con ella durante la operación requirió un paso adicional, por lo que el equipo recurrió al mundo de la inteligencia artificial.

Según informa el diario Il Resto del Carlino, durante la extirpación del tumor se utilizó un sistema de traducción simultánea, dirigido por el profesior Emanuele Frontoni (Universidad de Macerata), con la contribución de Med Innovation el Vrai Lab, un laboratorio especilaizado en inteligencia artificial.

De esta forma, y tal como se concluye, la joven permaneció despierta durante toda la operación, recibiendo únicamente anestesia local para el control del dolor. Este resultado, según Roberto Trignani, director de Neurocirugía del Hospital de Macerata, integra medicina y tecnología para "apoyar a los profesionales".