Adiós a los frigoríficos de siempre: la nueva tendencia de 2026 que está transformando las cocinas con un giro radical

Los frigoríficos son esenciales para el diario vivir de las personas. Gracias a ellos, la gente puede conservar la frescura de sus alimentos, prolongando la vida útil de los mismos, evitando de esta manera cualquier tipo de intoxicación alimentaria.

Este tipo de electrodomésticos se puede encontrar en diversos tamaños, adaptándose a las diferentes necesidades de espacio y capacidad. Por lo general, suelen tener un acabado de color metálico o completamente blanco. Estos colores suelen contrastar con cualquier mueble, rompiendo la armonía visual del espacio.

No obstante, este problema parece ser parte del pasado; así lo explica el diario brasilero, Tupi FM, a través de uno de sus más recientes artículos. En los últimos meses se ha viralizado una nueva tendencia en el ámbito del interiorismo.

Se trata concretamente de los frigoríficos empotrados. Este innovador diseño se caracteriza por su sutileza, a tal punto que el frigorífico puede pasar completamente desapercibido cuando está cerrado, ya que se integra completamente con el entorno y se configura una absoluta uniformidad en los muebles del espacio en cuestión.

Esta modificación en la presentación de dicho electrodoméstico es sumamente provechosa en pisos pequeños porque se disminuye significativamente la contaminación visual, haciendo que la transición entre los diversos espacios del inmueble sea mucho más fluida para las personas.

Cabe mencionar que el concepto de contaminación visual hace referencia a la sensación de un exceso de elementos, texturas y colores que compiten entre sí en un mismo espacio.

¿Vale la pena realizar dicho cambio? El portal informativo brasilero sugiere que quienes renuevan o equipan una cocina desde cero tienen la oportunidad ideal para incluir electrodomésticos empotrados en el diseño sin un costo adicional significativo.

Mientras que viven en una cocina prefabricada y no planean renovaciones a corto plazo, esperar es una buena opción.

La industria está evolucionando constantemente

Finalmente, no sobra señalar que, paralelamente a este cambio estético, en la industria también se ha evidenciado una evolución tecnológica de los frigoríficos. Cada día hay más frigoríficos inteligentes en el mercado.

Algunos aspectos que se destacan de estos nuevos modelos son: la conectividad Wi-Fi, cámaras internas e integración de asistentes de voz. Estos avances tecnológicos representan un salto funcional en comparación con lo que el electrodoméstico podía hacer hasta hace poco.