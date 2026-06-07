Mikel López Iturriaga, 59 años: "No me veo viviendo en un pueblo, soy más urbanita, pero en mis vacaciones me gusta combinar vida urbana y naturaleza"

El periodista y crítico gastronómico Mikel López Iturriaga, conocido especialmente por dirigir El Comidista (el espacio de gastronomía, recetas y cultura alimentaria de El País) ha concedido una entrevista a la Guía Repsol.

Más allá de la cocina, una de las grandes pasiones del periodista es viajar. Y en ello se ha centrado buena parte de la conversación. "En mis vacaciones me gusta combinar vida urbana y naturaleza", ha destacado.

No obstante, Mikel López Iturriaga ha reconocido que en su día a día prefiere la ciudad. "Soy más urbanita, nací en Bilbao, no me veo viviendo en un pueblo, prefiero ir para un tiempo limitado, más de visita", ha afirmado.

Si tuviera que quedarse con un paisaje de los que ha visitado, el periodista elegiría "el de la isla de El Hierro, en Canarias, esa combinación tan loca de paisaje de alta montaña y de costa en una isla volcánica me dejó alucinado porque no me lo esperaba, con sus playas de arena roja como El Verodal".

"También me encanta la sierra de Tramontana en Mallorca, sobre todo, por lo inesperado, con esos pueblos de naranjos que son preciosos, como Fornalutx", ha añadido Mikel López Iturriaga.

Al ser preguntado por carreteras en las que le gustaría perderse, el crítico gastronómico ha vuelto a nombrar a la isla de El Hierro, ya que "la carretera que va desde Sabinosa hasta la playa de El Verodal, es brutal, como de ciencia ficción, de otro planeta".

"También cualquiera que me lleve a toda la zona de Priego de Córdoba, con esa serranía, esos olivos con un verdor que no te esperas... me encantó y tengo ganas de volver para recorrerla bien. Y, por supuesto, las carreteras secundarias que te llevan por el Valle del Roncal y del Baztán, en el Norte de Navarra, el paisaje es una maravilla, como de cuento, además se come muy bien y a buen precio", ha subrayado el periodista.