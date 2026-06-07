Pocos lo saben, pero el cuerpo humano produce electricidad suficiente para activar pequeñas células nerviosas constantemente

Aunque no se vea ni se sienta, el cuerpo humano genera electricidad constantemente. Cada pensamiento, cada movimiento e incluso cada latido dependen de pequeños impulsos eléctricos que recorren el organismo sin descanso. Todo comienza dentro de las células, donde diferentes reacciones químicas producen corrientes eléctricas diminutas que permiten transmitir información a gran velocidad por todo el cuerpo.

Los protagonistas de este proceso son minerales como el sodio y el potasio. Ambos se desplazan continuamente a través de las membranas celulares y crean diferencias de carga eléctrica que actúan como una especie de batería microscópica. Gracias a ello, las neuronas pueden comunicarse entre sí y enviar órdenes desde el cerebro hasta cualquier parte del cuerpo.

Aunque cada señal eléctrica individual es muy pequeña, el fenómeno ocurre en billones de células al mismo tiempo. Esa enorme red bioeléctrica hace posible desde un simple reflejo hasta procesos complejos como la memoria, las emociones o la concentración.

Uno de los ejemplos más sorprendentes está en el cerebro. Diversos estudios indican que la actividad cerebral genera energía suficiente para encender una pequeña bombilla LED de baja potencia. Todo ello gracias a miles de millones de impulsos eléctricos conocidos como potenciales de acción, que se producen constantemente mientras pensamos, hablamos o dormimos.

El corazón también desempeña un papel clave en esta red energética interna. Antes de cada latido, una señal eléctrica se expande por el músculo cardíaco para coordinar el bombeo de sangre. Esa actividad puede medirse fácilmente con aparatos médicos como el electrocardiograma, utilizado para controlar la salud cardíaca.

Otra pieza fundamental son las sinapsis, las conexiones entre neuronas donde la electricidad se transforma en señales químicas. Este intercambio ocurre en fracciones de segundo y permite interpretar sonidos, imágenes, emociones y recuerdos casi de manera instantánea.

El objetivo: que alimenten pequeños dispositivos electrónicos

Actualmente, científicos de distintos países investigan cómo aprovechar parte de esta energía biológica para alimentar pequeños dispositivos electrónicos. Algunas tecnologías experimentales ya intentan convertir el calor corporal o el movimiento humano en electricidad para relojes inteligentes y sensores médicos.

También se están desarrollando biobaterías capaces de utilizar la glucosa presente en la sangre como fuente de energía. En el futuro, estos avances podrían servir para mantener activos implantes médicos sin necesidad de reemplazar baterías mediante cirugía.