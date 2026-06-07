Mucho más que un "empresario con acento mexicano": 15 datos para conocer a Enrique Riquelme

"Ese señor que habla por ahí, que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano...". Pocas veces, una presentación tan poco cariñosa le ha reportado tanto al 'presentado'. Ni importó que minutos después Florentino Pérez matizara lo del acento —"mexicano, quería decir"—; acababa de mostrar en sociedad a quien sería su rival por la presidencia del Real Madrid: Enrique Riquelme.

Es injusto hablar de Enrique Riquelme como un perfecto desconocido, porque a sus 37 años este empresario alicantino es una de las grandes fortunas de origen español gracias a sus operaciones con el Grupo Cox, que encabeza. Pero fuera de los influyentes círculos empresariales, financieros y bancarios, ¿quién por la calle le conocía hasta hace un mes?

Florentino 'empezó' el trabajo y Riquelme cogió el guante casi de inmediato. Desde la rueda de prensa del airado presidente del Real Madrid, este joven empresario ha escalado su proyección mediática entre actos, entrevistas y anuncios, para ser, a estas horas, algo más que un aspirante a la presidencia del club blanco.

Sus últimos mensajes, en forma de "bomba electoral" con Haaland y Rodri como protagonistas, le han hecho ascender puntos entre los socios blancos... aunque muchos aún no le conozcan del todo. Por ello, vamos a facilitar la tarea enseñando algunos detalles, 15 como las Champions del Real Madrid, de la vida de este exitoso hombre de mundo no muy amigo de los focos. Al menos hasta ahora.

Su nombre completo es Enrique Riquelme Vives y nació en Cox (Alicante) el 9 de enero de 1989.

y nació en el 9 de enero de 1989. Se denomina como un hombre "hecho a sí mismo" tras una vida de aprendizaje más fuera de centros educativos que dentro de ellos. De niño estudió en el colegio concertado de Fomento Aitana en Torrellano (Alicante) y luego en un centro religioso en la vecina Torrevieja. No completó estudios universitarios porque optó por dejarlo todo atrás en busca de proyectos laborales en Panamá.

Allí arranca su carrera profesional al más alto nivel, al decidir instalarse en el país centroamericano en 2010, cuando creó la compañía Grupo El Sol, con negocios en infraestructuras, energía y minería.

En 2014 y tras numerosas inversiones crea la que hoy es su gran seña de identidad, la empresa Cox Energy, de la que han ido naciendo entidades derivadas luego agrupadas bajo el Grupo Cox, constituido en 2024 con la compra de Abengoa.

De sus ídolos de niño señala dos, Raúl González y Fernando Hierro, casualmente sus dos nombres para la dirección deportiva y la dirección de la cantera, respectivamente, si llega a ser el presidente.

Diversos medios elevan su patrimonio personal a una cantidad entre los 700 y los 750 millones de euros.