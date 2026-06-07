Mucho más que un "empresario con acento mexicano": 15 datos para conocer a Enrique Riquelme
El aspirante a la presidencia del Real Madrid tiene 37 años y una carrera profesional que le sitúa como uno de los grandes hombres de negocios de su generación.
"Ese señor que habla por ahí, que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano...". Pocas veces, una presentación tan poco cariñosa le ha reportado tanto al 'presentado'. Ni importó que minutos después Florentino Pérez matizara lo del acento —"mexicano, quería decir"—; acababa de mostrar en sociedad a quien sería su rival por la presidencia del Real Madrid: Enrique Riquelme.
Es injusto hablar de Enrique Riquelme como un perfecto desconocido, porque a sus 37 años este empresario alicantino es una de las grandes fortunas de origen español gracias a sus operaciones con el Grupo Cox, que encabeza. Pero fuera de los influyentes círculos empresariales, financieros y bancarios, ¿quién por la calle le conocía hasta hace un mes?
Florentino 'empezó' el trabajo y Riquelme cogió el guante casi de inmediato. Desde la rueda de prensa del airado presidente del Real Madrid, este joven empresario ha escalado su proyección mediática entre actos, entrevistas y anuncios, para ser, a estas horas, algo más que un aspirante a la presidencia del club blanco.
Sus últimos mensajes, en forma de "bomba electoral" con Haaland y Rodri como protagonistas, le han hecho ascender puntos entre los socios blancos... aunque muchos aún no le conozcan del todo. Por ello, vamos a facilitar la tarea enseñando algunos detalles, 15 como las Champions del Real Madrid, de la vida de este exitoso hombre de mundo no muy amigo de los focos. Al menos hasta ahora.
- Su nombre completo es Enrique Riquelme Vives y nació en Cox (Alicante) el 9 de enero de 1989.
- Se denomina como un hombre "hecho a sí mismo" tras una vida de aprendizaje más fuera de centros educativos que dentro de ellos. De niño estudió en el colegio concertado de Fomento Aitana en Torrellano (Alicante) y luego en un centro religioso en la vecina Torrevieja. No completó estudios universitarios porque optó por dejarlo todo atrás en busca de proyectos laborales en Panamá.
- Allí arranca su carrera profesional al más alto nivel, al decidir instalarse en el país centroamericano en 2010, cuando creó la compañía Grupo El Sol, con negocios en infraestructuras, energía y minería.
- En 2014 y tras numerosas inversiones crea la que hoy es su gran seña de identidad, la empresa Cox Energy, de la que han ido naciendo entidades derivadas luego agrupadas bajo el Grupo Cox, constituido en 2024 con la compra de Abengoa.
- De sus ídolos de niño señala dos, Raúl González y Fernando Hierro, casualmente sus dos nombres para la dirección deportiva y la dirección de la cantera, respectivamente, si llega a ser el presidente.
- Diversos medios elevan su patrimonio personal a una cantidad entre los 700 y los 750 millones de euros.
- Su pueblo natal se llama como su empresa. Claro está, se trata de un gesto de homenaje a su tierra natal.
- Pese tener 37 años no es un recién llegado a los asuntos presidenciales del Real Madrid. Lleva años sonando como candidato alternativo a Florentino Pérez, aunque en anteriores citas no llegó a concretar su candidatura.
- El palco del Santiago Bernabéu tampoco le es ajeno; su padre, Enrique Riquelme de la Torre, ya fue miembro de la Junta Directiva del Real Madrid durante la etapa de Ramón Calderón, precisamente en el periodo en el que Florentino salió de la presidencia, entre 2006 y 2009.
- Es una persona bastante reservada y él mismo cuenta que intenta escapar del foco, salvo en contados compromisos sociales.
- Pese a no ser 'amigo' de los focos, entre sus amistades más celebres se encuentran Rafa Nadal, Antonio Banderas, Paula Echevarría y su marido (y antiguo jugador del Real Madrid), Miguel Torres. Por supuesto, también lo es su ídolo, al que llama "Don Raúl González Blanco".
- Su pareja sentimental es Malén Guirado, una conocida ingeniera industrial con experiencia en empresas como Deloitte y una carrera labrada entre España y EEUU. Ambos mantienen una relación relativamente alejada de las cámaras y los titulares, con algunas aparición conjunta en galas y otros eventos sociales.
- Como explica el periódico ABC, Riquelme suele desconectar en Marbella, donde se ha dejado ver de conciertos en el Festival Starlite y en otras galas junto a su novia. También suele moverse por destinos como Mallorca o Ibiza.
- Él mismo ha contado que coge entre 100 y 150 vuelos al año, en un constante ir y venir entre EEUU, México, Madrid y su Alicante natal, más todos los eventos empresariales y vitales a los que le toca acudir.
- Si se convierte en presidente del Real Madrid ha prometido fichar a Erling Haaland y a Rodri y como entrenador emplaza a "negociar desde el lunes" con un antiguo objeto de deseo del madridismo: Jurgen Klopp. Del alemán no ha llegado a cerrar nada; sí de los jugadores, hasta el punto de que en El Hormiguero dejó dicho que si se convierte en presidente del Real Madrid y no consigue fichar a Haaland pagará las cuotas de todos los socios durante el próximo año, un pellizco de entre 10 y 15 millones de euros.