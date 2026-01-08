Adiós a Wall Street: Telefónica notifica su decisión de abandonar la Bolsa de Nueva York

Telefónica dice adiós a Wall Street. La compañía ha comunicado a la autoridad bursátil de Estados Unidos (la SEC) su decisión de salir de la Bolsa de Nueva York, donde cotizaba desde 1987. Ahora, la compañía está a la espera de que el organismo estadounidense apruebe oficialmente la salida.

La empresa ya había anunciado esta decisión en noviembre, dentro de su nuevo plan estratégico, con el que busca reducir costes y simplificar trámites. Y es que, mantener sus acciones en Wall Street suponía gastos elevados para la compañía, según recogen desde 'EFE'.

Telefónica estaba presente en la bolsa estadounidense a través de un sistema llamado ADR, que permite a empresas extranjeras cotizar en Estados Unidos. Con esta salida, la operadora pone fin a esa etapa.

La compañía quiere centrarse ahora en reforzar su negocio en Europa y prepararse para posibles fusiones. En los últimos años, Telefónica ha reducido su presencia en América Latina, ha recortado el dividendo y ha pactado la salida de miles de empleados.

Según la empresa, abandonar Wall Street no afectará a sus clientes ni a su actividad comercial en Estados Unidos. Además, Telefónica también tiene previsto dejar de cotizar en la Bolsa de Lima.

