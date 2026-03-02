Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El impacto económico del ataque a Irán: el petróleo se dispara, con oro y plata subiendo

El crudo texano crece con fuerza hasta el 11%, mientras que los metales preciosos, habituales valores refugio, aumentan moderadamente.

Imagen de archivo de un buque petrolero, en 2018, en el Estrecho de Ormuz.REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Las consecuencias del ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán está demostrando este lunes que va más allá de los asesinatos de líderes y altos mandos, además de las bajas de civiles y de efectivos militares, o de la destrucción que dejan los bombardeos. También se está registrando un profundo impacto económico, en un contexto en el que se prevé que el Irán bloquee por completo el paso por el Estrecho de Ormuz, que acapara el flujo del 20% de todo el petróleo a escala mundial.

De hecho, ése es el gran indicador de esta mañana. El petróleo, el barril de brent, está disparándose hasta superar el 8,42%, en el caso del crudo de Texas. Una perspectiva a la que numerosos analistas apuntaban que se consumaría tras el inicio de la campaña militar estadounidense-israelí y que se ha visto reforzada 

"El desarrollo más inmediato y tangible que afecta a los mercados petroleros es la interrupción efectiva del tráfico a través del Estrecho de Ormuz, impidiendo que 15 millones de barriles de petróleo crudo lleguen a los mercados cada día", señala Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la compañía Rystad Energy. 

"Esperamos una significativa subida del precio del petróleo a principios de semana"
Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy

"A menos que surjan rápidamente señales de distensión, esperamos una significativa subida del precio del petróleo a principios de semana", apunta también el experto de Rystad Energy. Cabe destacar que la OPEP+ aprobó ayer una tímida liberación de 206.000 barriles por día programada para el mes de abril, pero la incógnita es si ese crudo podrá ser sacado de la región.

Oro y plata emergen como el refugio clave

Una vez más, en un nuevo episodio de convulsión internacional, son los metales preciosos los que se tornan como la clave en medio de la incertidumbre económica que puede generar el bloqueo de Ormuz o una operación militar que dure un mes. Oro y plata han experimentado subidas moderadas en una noche de vértigo con varios tiras y aflojas en el parqué bursátil.

El precio del oro creció hasta situarse en una subida del 1,9% a las 6.15 horas -horario español-, con un cambio de 5.378,88 dólares por onza. Eso sí, ha llegado a alcanzar un pico máximo de 5.393,28 dólares a lo largo de la madrugada. No ha batido récord respecto a la dinámica de crecimiento que viene experimentando en las últimas semanas, cuando llegó a estar en los 5.595,47 dólares por onza.

La plata también ha subido, hasta materializar un alza del 1,35 %, que la empujó a un precio de 95,05 dólares. Su perspectiva de crecimiento también es mayor, en una apertura en que ha llegado a rozar los 100 dólares, quedándose en los 99,68 dólares.

Antón Parada
