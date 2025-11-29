Telefónica se queda fuera del plan de ciberseguridad del Estado y la adjudicación queda desierta

Telefónica no formará parte del contrato de ciberseguridad del Estado. Así lo ha dictaminado el Ministerio para la Transformación Digital, que ha decidido declarar como desierta la adjudicación para dicho contrato, conocido como CORA III, tal y como adelanta 'El País' este sábado.

Este contrato agrupa los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e Internet. De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el medio citado, esta decisión ha sido justificada por el Gobierno en base a la falta de inscripción de un plan de igualdad por parte de Telefónica.

La Mesa de Contratación, encargada de otorgar la adjudicación, señaló que Govertis, perteneciente a Telefónica Tech, no contaba con el plan de igualdad requerido. Por tal motivo, el ministerio liderado por Óscar López, aceptó la decisión tomada por la Mesa. Ahora, el escenario más probable es que se lleve a cabo una nueva licitación que se resuelve, esta vez sí, con un veredicto favorable respecto a otra empresa que sí cumpla todos los requisitos estipulados.

Sin embargo, hasta que el Gobierno encuentre una alternativa continuarán siendo Telefónica e Indra los que lleven a cabo esta labor durante un plazo que se estima que puede durar meses.

La paradoja de Telefónica: recurrió la adjudicación anterior por el mismo motivo

Pero aquí no terminan los problemas para Telefónica, ya que la Mesa de Contratación ha advertido alguna irregularidad en otro contrato adjudicado a la compañía por valor de 152,15 millones de euros.

Pero para más inri, la descalificación de Telefónica de esta licitación tiene su origen en un recurso que la propia empresa esgrimió contra el anterior adjudicatario, MasOrange, TRC y Mnemo. Y es que, Telefónica argumentó que esta última no contaba con su plan de igualdad inscrito cuando presentó la oferta. Este recurso fue aceptado por la Mesa de Contratación, por lo que MasOrange salió de la carrera por la adjudciación.

Sin embargo, lo que es paradójico es que tras ese recurso, haya sido Telefónica la que haya incurrido en el mismo error, por lo que su propuesta ha sido tumbada.