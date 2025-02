Albacete escapa a tiempo los temidos aranceles de EEUU

Donald Trump, a bordo del Air Force One.

El sector primario de Albacete empezó a dar la espalda al mercado estadounidense en 2018 y no ha vuelto la vista atrás. La tendencia no se limitó al primer mandato de Donald Trump; con Joe Biden en la Casa Blanca, la facturación de las exportaciones albaceteñas en Estados Unidos ha seguido en caída libre, según La Tribuna de Albacete.

En 2017, cuando Donald Trump aterrizó en el Despacho Oval, las ventas de los productos agroalimentarios de Albacete al otro lado del Atlántico rozaban los 40 millones de euros. Desde entonces, la cifra se ha desplomado hasta los 12,2 millones que se registraron en 2024, lo que supone un descenso del 70% en apenas siete años.

El descenso, no obstante, ha sido progresivo. En 2018, el segundo año del republicano en el poder, las exportaciones albaceteñas cayeron a 26,3 millones. En 2019, Washington impuso aranceles al vino, el aceite de oliva, las aceitunas de mesa y otros productos, la facturación, entonces, cayó en picado. Al terminar el primer mandato de Donald Trump, en 2020, las exportaciones ya estaban por debajo de los 18 millones.

El cambio de inquilino en la Casa Blanca no revirtió la tendencia. Joe Biden eliminó los aranceles, pero los exportadores no volvieron a confiar en el mercado estadounidense. Recuperar un cliente perdido no es sencillo, y en este caso, habían aprendido la lección.

Mientras las ventas en EE.UU. se hundían, las exportaciones con el resto del mundo se disparaba. En 2017, Albacete exportó productos agroalimentarios por 401,6 millones de euros. En 2024, la cifra alcanzaba los 511 millones, una subida de casi el 30% en 8 años.