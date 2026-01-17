Cerca de 2.500 personas se manifiestan con tractores en Berlín mientras la UE y Mercosur firman el mayor acuerdo comercial de su historia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se saludan en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay).

Unas 2.500 personas y medio centenar de tractores se han manifestado este sábado para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, según cifras de la policía. Los organizadores elevaron el número a "varios miles".

La protesta, convocada por la alianza bajo el lema "Estamos hartos", denunció que el pacto aumenta la presión competitiva sobre los agricultores europeos y reclamó más protección para el medio ambiente y el bienestar animal.

"El Gobierno actual hace una política agraria retrógrada. Queremos recordarle su responsabilidad", afirmó Jan Greve, portavoz de la alianza convocante. Los manifestantes alertan de que la apertura del mercado a productos agroalimentarios sudamericanos —con estándares y costes distintos— puede agravar la crisis de rentabilidad del campo.

Firma histórica en Asunción

La movilización coincidió con la firma en Paraguay del acuerdo de asociación y del pacto comercial provisional entre Mercosur y la UE, un texto largamente negociado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo.

El acto se celebró en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, en Asunción, con el presidente paraguayo Santiago Peña como anfitrión, dado que su país ejerce la presidencia rotatoria del Mercosur.

Asistieron como testigos de honor los presidentes Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay) y Rodrigo Paz (Bolivia), este último en su primera visita oficial a Paraguay como invitado, mientras Bolivia culmina su adhesión como miembro pleno del bloque.

Por parte europea, acudió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada del presidente del Consejo Europeo, António Costa. La UE rubricó el acuerdo a través del comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič.

Quién firma y quién estuvo presente

Los ministros de Exteriores de los países miembros de Mercosur fueron los encargados de estampar la firma por el bloque sudamericano. Brasil estuvo representado por su canciller, Mauro Vieira, ante la ausencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También participó el presidente de Panamá, José Mulino, país Estado asociado del Mercosur.

Fuentes oficiales brasileñas indicaron que, en un inicio, el acto estaba previsto solo para cancilleres, pero Paraguay amplió las invitaciones al tratarse de un evento considerado histórico.

720 millones de personas en un mercado que supone un tercio de todo el planeta

El pacto crea un mercado de 720 millones de personas, con un peso económico estimado de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros). Para la UE, es uno de los acuerdos más ambiciosos de su política comercial; para Mercosur, el mayor desde su fundación.

La contestación social se concentra, sobre todo, en el impacto sobre el sector agrario europeo. Los críticos reclaman cláusulas ambientales y sanitarias más exigentes, mecanismos de salvaguarda y compensaciones para los productores que compiten con importaciones más baratas.

Los defensores del acuerdo subrayan, en cambio, oportunidades de exportación, reglas comunes y mayor previsibilidad comercial.

Mientras los líderes celebraban la firma en Asunción, los tractores en la calle recordaron que la ratificación y la aplicación del acuerdo seguirán bajo escrutinio político y social en los próximos meses.

Milei y "los otros": "Es una necesidad, no es una opción"



Todos esperaban las palabras, siempre diferentes, de Javier Milei, frente al mayor oficialismo del resto de mandatarios, tanto sudamericanos como europeos, en la figura de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Layen.

Milei abogó al comienzo de su intervención porque "se preserve el espíritu de lo negociado". "Tenemos que velar porque esto no ocurra, estar a la altura", dijo, añadiendo que "Argentina entiende que el proteccionismo lleva al estancamiento económico y la pobreza" y que "no se detiene aquí e invita a ir más allá, a ser más dinámicos".

Tuvo también palabras para lo ocurrido en Venezuela: "Valoramos todo lo hizo Estados Unidos", incluida "la captura de Nicolás Maduro" y la "liberación de los presos políticos".

Siguiendo el acuerdo comercial, Milei elogió el camino de su país, asegurando que "Argentina escogió la apertura al mundo", para construir "una Argentina y zona más próspera".

El resto de mandatarios fueron desfilando con sus discursos. Estos son los momentos más destacados de cada uno: