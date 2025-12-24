Dua, camarera en Noruega: "Gano unos 4.000 euros al mes y sigo pagando el 25% de impuestos"

La idea de trabajar en Noruega es, a día de hoy, una las cuestiones que sigue generando muchas preguntas entre aquellos que quieren dar el paso y probar suerte en los países nórdicos, sobre todo cuando hablamos de salarios. Dua, una española que trabaja como camarera en Tromsø, ha publicado un vídeo en TikTok en el que ha detallado lo que cobra al mes, qué porcentaje de su sueldo se va en impuestos y qué gastos tiene en uno de los países con mayor nivel de vida en Europa.

En su caso, el punto de partida está en el salario por hora. “Por hora se puede ganar entre 190 y 230 coronas”, explica en el inicio del vídeo, una horquilla habitual para el sector en el que trabaja. Ella concreta su situación: “Yo cobro 225 coronas la hora, que en euros sería como 19 euros la hora”. A partir de ahí, matiza que el sueldo mensual no es fijo y depende en gran medida de las horas extra, los domingos y los festivos trabajados. “Suelen pagar un 40 o un 50% más esas horas extra e incluso, si trabajo domingos o festivos, en algunos lugares pagan el doble”, cuenta.

Con ese sistema, los ingresos mensuales de Dua acostumbran a situarse en una horquilla de "aproximadamente unos 3.500-4.000 euros al mes”, explica. Esa cantidad ya es neta. Sobre los impuestos, detalla que “durante el primer año se suele pagar el 25%”, mientras que “a partir del segundo año sube a un 30 o un 35%”. En su caso, ella continúa pagando el 25%. “Viajo mucho, estoy mucho fuera y como cobro por hora, trabajo menos horas de las que una persona normal trabaja. Con pagar el 25% es más que suficiente”. Añade que, este año, Hacienda le ha devuelto dinero.

El vídeo también entra en el coste de la vida. Dua explica que Noruega es un país caro y pone ejemplos concretos. “Un café te puede costar 5 euros”, una habitación ronda “los 500 euros” y una vivienda completa puede situarse “perfectamente entre 1.300 y 1.500 euros al mes”. Aun así, afirma que consigue ahorrar una parte importante de su salario. “Yo personalmente consigo ahorrar un 60%”, dice, y explica por qué: “Porque me privo de muchísimas cosas”.

En su caso, los gastos mensuales están muy ajustados. “Pago 500 euros la habitación, pago 50 euros mensuales de autobús y gasto unos 100 euros al mes en comida porque trabajo en un restaurante y casi siempre como aquí”. El dinero restante lo destina a ahorrar y a invertir en un proyecto personal. Aclara que, si no ahorrase tanto, podría vivir sin problemas. “Si no me privase tanto, podría vivir dignamente”.

Dua también explica cómo funciona el acceso al trabajo. Los contratos, según cuenta, “suelen ser por horas o indefinidos; en mi caso es por horas”. Para empezar a trabajar se necesita el D-number, una cuenta bancaria, estar registrado en Skatteetaten y acudir a la comisaría al llegar al país. En cuanto al idioma, afirma que “no necesitas el noruego 100%, con inglés es más que suficiente”, aunque recomienda aprender algo de noruego porque hay personas que prefieren comunicarse en su idioma.

El vídeo aborda también el clima en el norte del país. “Hace frío, el tiempo es terrible y tenemos un día de sol cada mil años”, dice. En su caso, explica que no le afecta demasiado. “Depende de qué clase de persona seas”. Tras casi tres años en Noruega, resume su situación de forma clara: “Tengo la mente fuerte y sé por qué estoy aquí, que es para ahorrar y generar un dinero que en mi país yo no podía”.