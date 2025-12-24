Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El dueño de un negocio de máquinas expendedoras, sobre la rentabilidad que saca de una: "Te puede dar un beneficio mínimo de 500 a 600 euros"
El dueño de un negocio de máquinas expendedoras, sobre la rentabilidad que saca de una: "Te puede dar un beneficio mínimo de 500 a 600 euros"

El propietario sostiene que la inversión es cuantiosa, pero merece la pena.

Carlos Ramos
Un joven usando una máquina expendedora.
En España se calcula que hay más de 500.000 máquinas expendedoras repartidas por todo el territorio. Ubicadas en lugares estratégicos como aeropuertos, estaciones de tren, gasolineras, empresas o salas de espera de hospitales, también se pueden encontrar repartidas por barrios de diferentes ciudades, especialmente las que concentran un mayor volumen de población, sin mayor dificultad. 

A priori, el negocio del vending parece generar cierta rentabilidad pasiva. Las máquinas, conectadas las 24 horas al día, pueden ofrecer un gran volumen de beneficios sin necesidad de una gran atención y esfuerzo. Para ratificar esta idea, Adrián G. Martín, en su cuenta de Tiktok, ha hablado con un dueño de máquinas expendedoras. 

"Te puede dar un beneficio mínimo de 500 a 600 euros al mes. Yo ahí ya he descontado quizás los gastos en logística que se tiene para mantener la máquina. 500 euros es el beneficio neto", sostiene el propietario de varias de estas máquinas. 

De este modo, el empresario revela el coste de una máquina como esta, la cual permite al usuario hacerse con productos variados, que van desde los clásicos de alimentación, pasando por productos también para comer de distintos rincones del mundo hasta dispensar artículos de higiene. 

"La inversión inicial parece fuerte, por eso quizá la gente no se anima demasiado. Claro, comprar 10, 15, 20 máquinas que es lo mínimo que tiene que tener un operador a 6.000 euros cada una pues es una buena inversión", sostiene.  

No obstante, el dueño subraya la rentabilidad que da un negocio como este a todo el que se aventure a apostar por él: "No es comprar una máquina solamente, pero ciertamente multiplicas la inversión pero también multiplicas el beneficio, porque 500 euros por 20 máquinas ya empieza a ser una cantidad importante", concluye. 

