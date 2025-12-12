Quién te ha visto y quién te Ibex: alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

De máximo en máximo. El Ibex 35 ha alcanzado los 17.000 puntos por primera vez en su historia. El mismo día en el que se ha conocido el dato de inflación de noviembre de países europeos como España o Alemania.

El parqué español ha arrancado el día superando los 16.956 puntos, avanzando un 0,44%. Pero la cifra no ha dejado de crecer hasta tocar por primera vez en su historia los 17.000 puntos.

El selectivo español ha tocado los 17.000 puntos, aunque ha sido durante un momento, pero sigue marcando nuevos máximos históricos. En el terreno internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones "excesivas" por parte de los Estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas "que incorporen sesgos ideológicos".

En el ámbito empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 11,84% de su programa de recompra de acciones durante la tercera semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Por otro lado, Vidrala ha anunciado la adquisición del 100% del capital social de la chilena Cristalerías Toro, en una operación que valora la compañía en alrededor de 77 millones de euros.

Además, Talgo celebrará este viernes una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobarán los condicionantes necesarios para la entrada en su capital del Estado y del Gobierno vasco, junto con otros inversores privados, con el fin de impulsar su futuro industrial.

Bajo el plano 'macro', el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Ferrovial (+1,5%), Unicaja Banco (+1,33%), Sacyr (+1,28%) y Banco Santander (+0,93%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Fluidra (-0,25%) y Cellnex (-0,12%).

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy con signo positivo. En concreto, Milán y Francfort ascendían un 0,4% en cada caso, Londres subía un 0,33% y París, un 0,12%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,5%, hasta situarse en los 61,58 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un aumento del 0,6% que lo llevaba a alcanzar los 55,93 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1738 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,298%.