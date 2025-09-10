Este es el municipio en España donde es más barato comprar una casa con una media de 338 euros por metro cuadrado
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles. Esta acentuó su subida al 12,7% interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años —desde el primer trimestre de 2007—, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la vivienda de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1%. Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10%.
Todo esto se produce en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza. A esto se suma, además, las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.
El municipio más barato de España está en Ciudad Real
Debido a esto, Idealista ha publicado un listado con los munipios españoles donde es más barato adquirir una vivienda. Y a la cabeza de lo sprecios más bajos se encuentra Almadén, en Ciudad Real, donde los propietarios piden una media de de 338 euros/m2, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario.
Tras Almadén, los otros dos munipios en el top tres con los precios más bajos son: Puertollano, también en Ciudad Real, donde el metro cuadrado se queda en 346 euros; y Pedro Muñoz, en la misma provincia, con 346 euros/m2.
Ya en el puesto número cuatro cambiamos de provincia, aunque no de comunidad autónoma, al situarse La Villa de don Fadrique, en Toledoz, donde se sitúa en 368 euros/m2. Este completa los municipios con el valor de la vivienda por debajo de los 400 euros/m2.