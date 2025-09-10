Este es el municipio en España donde es más barato comprar una casa con una media de 338 euros por metro cuadrado

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles. Esta acentuó su subida al 12,7% interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años —desde el primer trimestre de 2007—, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la vivienda de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1%. Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10%.

Todo esto se produce en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza. A esto se suma, además, las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

El municipio más barato de España está en Ciudad Real

Debido a esto, Idealista ha publicado un listado con los munipios españoles donde es más barato adquirir una vivienda. Y a la cabeza de lo sprecios más bajos se encuentra Almadén, en Ciudad Real, donde los propietarios piden una media de de 338 euros/m2, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario.

Tras Almadén, los otros dos munipios en el top tres con los precios más bajos son: Puertollano, también en Ciudad Real, donde el metro cuadrado se queda en 346 euros; y Pedro Muñoz, en la misma provincia, con 346 euros/m2.

Ya en el puesto número cuatro cambiamos de provincia, aunque no de comunidad autónoma, al situarse La Villa de don Fadrique, en Toledoz, donde se sitúa en 368 euros/m2. Este completa los municipios con el valor de la vivienda por debajo de los 400 euros/m2.

El grave problema de la vivienda en España, La Huffetera No sé si os ha pasado lo mismo, pero yo estos días, cuando he visto que las firmas de hipotecas estaban en cifras récord, no podía dejar de preguntarme… ¿Pero quién diablos puede comprar? Si no tenemos casi ni para hacer frente a los alquileres, ¿cómo es posible que se estén firmando cada vez más y más hipotecas? Nuestra relación con la vivienda es cada vez más tóxica. Y como cuando estás en una relación así con alguien y necesitas que tus amigos hagan una intervención para abrirte los ojos, esto es lo mismo, los amigos son el Estado. Mientras no intervenga, seguiremos atrapados en un callejón sin salida que nos ahogará cada día más.