El puerto Getxo-Banús con barcos de 10.000 euros

Gran polémica en el puerto de Getxo (Vizcaya). Los responsables de Getxo Kirol Portua, la entidad que agrupa a los amarristas y los comerciantes del complejo, aseguran que la nueva adjudicataria que pasará a gestionar las explotaciones portuarias a partir del 4 de enero de 2025 “quiere hacer un 'Getxo-Banús'”.

Sin embargo, tal y como destacan desde Getxo Kirol Portua en declaraciones a El Correo, “esto no es Ibiza ni Marbella. La gente que tiene aquí barcos no es rica. No hay yates. El precio medio de las embarcaciones oscila entre los 10.000 y 30.000 euros”.

Los dirigentes de la entidad vaticinan que “el modelo que propugnan está abocado al fracaso al centrarse en grandes esloras de 18 metros para arriba. No hay mercado aquí para este tipo de embarcaciones ni lo va a haber nunca”.

Por otro lado, los usuarios del puerto de Getxo denuncian que los precios de los alquileres comerciales que propone la nueva adjudicataria “están absolutamente fuera de mercado. Igual lo que pretenden es vaciar el puerto y empezar de cero”.

En ese sentido, el dueño de una tienda náutica lamenta, también en palabras recogidas por El Correo, que “cada semana están se están marchando media docena de barcos. Lo mismo pasará con los comerciantes, a los que se les está pidiendo 3.200 euros mensuales por el alquiler de tiendas de en torno a 100 metros cuadrados. Una pasada. No salen los números de ninguna manera. Con estos precios no nos vamos a quedar nadie”.