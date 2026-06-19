Sube el termómetro de españoles que buscan cambiar de vivienda por el calor: las 'zonas calientes'

En un contexto en el que, de por sí, la movilidad de los españoles está cada vez más restringida y ligada a sus posibilidades de comprar o arrendar una vivienda que experimenta una de las peores crisis de mercado, otro factor comienza a emerger con fuerza. Al mismo ritmo que la subida del mercurio en el termómetro. Continúa escalando con fuerza el número de personas que se plantea, busca, o, directamente, ya ha cambiado de hogar huyendo del impacto climático y el aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos.

Es la principal conclusión de uno de los últimos informes elaborados por Fotocasa Research, con datos enmarcados en una encuesta del primer semestre de 2026. En ese período, un 36% ha reconocido que estos eventos extremos han tenido algún tipo de impacto en su situación residencial o, al menos, en sus planes de futuro con relación a la vivienda. No supone una gran variación respecto de los índices registrados el año anterior, cuando se situaba en el 35%, pero sí es mayor en el caso de los que ya lo han hecho o están haciéndolo.

Aquellos que ya han cambiado de residencia, o estén haciéndolo, para eludir eventos extremos como olas de calor, sequías, incendios de sexta generación o lluvias torrenciales han crecido desde el 16% al 18%. Concretamente, el 6% ya lo ha conseguido, mientras que el 12% está en búsqueda activa, una cuestión que se entremezcla con la falta de oferta de vivienda y los precios disparados.

Cambios para reformar hogares en 'refugios climáticos', pero también mudanzas a otras regiones

Entre ese porcentaje de personas que han hecho un cambio de planes ante cuestiones como el aumento progresivo del número de semanas con olas de calor se encuentran distintos perfiles. Desde aquellos que han optado por climatizar sus hogares o por mudarse en la misma ciudad a un inmueble mejor equipado a quienes directamente han hecho las maletas para cambiar de comunidad autónoma o de región.

"El nuevo comprador no solo prioriza los metros cuadrados o los servicios cercanos, ahora también cuenta el confort térmico y la seguridad climática. Los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente las olas de calor prolongadas se han convertido en un motor de movilidad residencial", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

"Este trasvase de población, aunque incipiente, abre las puertas a una redistribución del mercado hacia los 'refugios climáticos'" María Matos, directora de Estudios de Fotocasa

"Que casi el 36% de los compradores reconozca que el clima altera sus planes de vivienda a futuro es un indicador de que la habitabilidad en España está cambiando de criterios a pasos agigantados", señala Matos, apuntando a nuevas tendencias de cara al interés por una vivienda. "Este trasvase de población, aunque incipiente, abre las puertas a una redistribución del mercado hacia los 'refugios climáticos': viviendas mejor aisladas, zonas tradicionalmente más frescas o regiones que garanticen un alivio frente al estrés térmico del verano", desgrana la responsable de Estudios de la firma.

¿Cuáles son las 'zonas calientes'?: las mayores subidas por comunidades autónomas

Por otro lado, el informe también recoge en qué partes de España se han registrado los mayores incrementos, dibujando un mapa territorial que coincide con zonas afectadas por olas de calor, pero también por la voracidad de los incendios forestales y las sequías prolongadas. Destaca el caso de Canarias, que lidera el alza tras haber pasado del 35% al 42%.

En Cataluña, donde los incendios de sexta generación han aumentado tanto en peligrosidad como en frecuencia, los niveles han pasado del 36% al 39%. Otra de las comunidades con mayor afectación por la subida de las temperaturas ha experimentado una subida similar, ya que en Andalucía sube desde el 37% al 39%. También sobresale la situación en Baleares, donde aumenta del 35% al 38%. En la capital, en la Comunidad de Madrid, el indicador sigue en un 31%.