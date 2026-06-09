Tengo unos amigos buscando piso porque los han echado y este es el primer anuncio que se ha encontrado en Madrid

Ojo al dato: el número de ofertas de pisos en alquiler que duran menos de un día en internet sigue creciendo en 2026. Este fenómeno llamado alquiler exprés está a la orden del día en ciudades como Madrid, donde la gente se mata por encontrar una vivienda más o menos digna.

Mis amigos Pablo y Sara viven en un piso en el centro de Madrid y este pasado 1 de junio recibieron un burofax de la empresa que lleva su piso y otros más del inmueble en el que les avisaban de que tenían un mes para irse.

Después de 11 años viviendo ahí tienes un mes para meterlo todo en cajas, buscar otro piso y marcharte del que ha sido tu hogar durante más de una década. Tras la rabia inicial toca ponerse las pilas y buscar un alojamiento que, además, no se salga de madre porque ya tienen claro que van a tener que pagar más que ahora por un piso lejos del que ha sido su barrio.

Toca entrar a las clásicas plataformas de búsqueda de piso y lo primero que ven es este anuncio, donde llegan a leerse párrafos como "lea el anuncio y no moleste". ¿Empatía lo qué?

Lo primero que se puede leer en este anuncio es que no se permiten ni fumadores ni animales, porque debe ser lo mismo. Ojo porque, además, el IBI y la basura lo tiene que pagar también el inquilino.

Los criterios de solvencia no se sabe si son para alquilar este inmueble o para presentarse a las elecciones del Real Madrid: un mes de fianza, uno de garantía, no superar el 40% de endeudamiento y una nómina de 2.700 euros.

No sólo tienes que ser Bill Gates para acceder, además tienes que darle a esta persona todos tus datos personales: vida laboral, renta, ingresos mensuales, contratos que hayas tenido y no piden analítica porque no es muy real.

Por último y para cerrar el anuncio se puede leer: "Si tienes alguna duda recuerda que puedes hablar con LEA EL ANUNCIO Y NO MOLESTE".