'Si pestañeas, debajo del puente': las ciudades donde ofertas de alquiler no duran ni un día

Buscar piso de alquiler en Internet en España cada vez está más cerca ya de la experiencia de quien trata de hacerse con una entrada de un festival y no se separa del móvil esperando en interminables colas. ¿Cómo de cerca? Siguiendo el símil musical, todo depende de si toca Bad Bunny en Barcelona o si quieres ver a una mítica banda local en Teruel.

En este sentido, el número de ofertas de inmuebles en alquiler que duran menos de un día en la web ha continuado creciendo en el arranque de 2026, hasta el punto de que destacan ciudades donde cuatro o tres de cada diez anuncios son retirados sin haber transcurrido 24 horas. Un fenómeno que fue bautizado hace tiempo como el 'alquiler exprés'.

Son los registros contenidos en un nuevo estudio de Idealista Data, con las cifras acumuladas durante el primer trimestre de este año. Para hacerse una idea de la dimensión del problema, lo que irrumpió como una característica achacada a los mercados de vivienda más tensionados —grandes ciudades, capitales de provincia y urbes costeras—, ya representa el 16% de todos los anuncios a escala nacional.

En otras palabras, entre una y dos viviendas que vayan a salir hoy al alquiler tradicional dejarán de estar disponibles en la web antes de medianoche. Quizás, incluso antes del mediodía. Las siguientes son las ciudades y localidades españolas que se consideran los 'puntos calientes' de esta dinámica que evidencia aún más la dificultad para acceder a una vivienda en alquiler.

El 'triángulo de las Bermudas' de los anuncios de alquiler está en esta costa

Los datos del estudio de Idealista Data apuntan a otro desafortunado podio en Euskadi. Donostia (San Sebastián) se lleva la palma con un 40% de los anuncios que desaparecen en menos de 24 horas. Concuerda con el nivel de presión y precios de la vivienda que se dan en uno de los mercados más tensionados del País Vasco. Le sigue inmediatamente en el segundo puesto Barcelona. La ciudad condal se queda a una sola décima, con el 39% de los anuncios que se esfuman en menos de una jornada. La tercera plaza también catalana, con un 33% en Girona.

En el indicador del 30% se encuadran varias ciudades, que responden a distintas problemáticas de vivienda, como pueden ser Tarragona, Huesca y Palencia. Si la primera comparte diagnóstico con Girona, el caso oscense tiene mucho que ver con un importante flujo de turismo al que se suma la falta de oferta de vivienda construida. En la parte alta de esta funesta tabla le siguen también urbes que acusan el efecto contagio de Madrid, como Guadalajara (29%), pero también plazas turísticas como Palma (26%), Vitoria (24%), Bilbao (23%) o Santa Cruz de Tenerife (22%). También A Coruña, Pamplona y Logroño acusan el problema con un 21%.

Donostia (San Sebastián): 40%. Barcelona: 39%. Girona: 33%. Tarragona, Huesca y Palencia: 30%. Guadalajara: 29%. Palma: 26%. Vitoria: 24%. Bilbao: 23%. Santa Cruz de Tenerife: 22%. A Coruña, Pamplona y Logroño: 21%.

Los lugares donde los anuncios de alquiler duran más y la única provincia donde no existe el 'alquiler exprés'

¿Quiere decir esto que el fenómeno del 'alquiler exprés' se concentra únicamente donde el mercado está más tensionado? No tiene por qué. Destacan los casos de Sevilla y València, donde a pesar de los problemas para acceder a una vivienda, esta tendencia representa el 13% de los anuncios que se suben. Incluso ambas están por delante de la capital española, un Madrid que se sitúa en el 10% que comparte con Málaga, pero aún con Alicante superándolas por una décima, con el 11%.

Para encontrar tasas realmente bajas respecto a esta dinámica hay que acudir a León y Ciudad Real, donde se quedó en el 4%. Pero hay ciudades en las que esos índices son inexistentes, una cuestión que solo ocurre en Teruel y en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Teruel, Ceuta y Melilla: 0%. Ciudad Real y León: 4%. Salamanca: 6%. Toledo, Cáceres y Santander: 8%. Castellón de la Plana: 9%. Almería, Murcia, Pontevedra, Madrid, Badajoz, Málaga, Ávila y Lugo: 10%. Alicante y Segovia: 11%. Ourense, Jaén, Granada, Sevilla, València, Valladolid: 13%. Cuenca y Albacete: 14%. Zamora, Lleida y Cádiz: 15%.

Por otro lado, y si el análisis se realiza a escala provincial, las más afectadas se corresponde con Barcelona (34%), seguida de Gipuzkoa (31%), Guadalajara (31%), Tarragona (26%) y Huesca (25%). No se quedan atrás las otras provincias de Euskadi con Araba (Álava) y Bizkaia (Vizcaya) con un 24%. Ese mismo nivel lo registra también Zamora, a la que le sigue la provincia de Navarra (23%), Baleares (23%), Lleida, La Rioja y Palencia (22%). De nuevo, si se busca la provincia donde no hay registros de 'alquiler exprés' esta vuelve a ser la turolense. Las provincias de León (5%) y Salamanca (6%) tienen los niveles más bajos sin contar el 0% de Teruel.