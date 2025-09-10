Una jueza de EEUU frena por ahora despido de Lisa Cook de la Reserva Federal, ordenado por Trump

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en una conferencia económica en Kansas City, el 23 de agosto de 2025.

Una jueza federal bloqueó este martes de forma temporal la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, decisión que mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.

La decisión de la jueza federal Jia Cobb, de Washington D.C., representó un revés para Trump, que busca destituir a Cook por supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a no enfrentar cargos.

La defensa de la gobernadora alegó que la medida respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas.

En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal.

Cook había firmado los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

Finalmente el fallo asegura que el actuar del Departamento de Justicia de la Administración Trump contra Cook violentó el "principio de defensa" ya que no coincide con la interpretación de que el mandatario tenga "amplios poderes" para haber destituido a la gobernadora de la forma en la que se hizo.

Mar de fondo

Como explicó nuestro compañero Sergio Coto, la guerra de Trump contra la Fed viene de lejos. Su enemistad con el presidente de la institución, Jerome Powell, acusándole en campaña de recortar los tipos para que la gente votara en las elecciones del pasado mes de noviembre a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Tras no haber bajado el precio del dinero en lo que va de 2025, el inquilino de la Casa Blanca ha insultado en innumerables ocasiones- "imbécil", "tardón", "inútil" o "loco"- al presidente de la Reserva Federal, reclamándole que bajara los tipos interés. De hecho, su presión sobre el regulador de los bancos norteamericanos es tal que habla abiertamente de los posibles sustitutos de Powell.

Juntos frente a Trump: Lagarde aúna fuerzas con Powell para plantar cara a la fuerte presión de la Casa Blanca En su última visita a Jackson Hole, la presidenta del BCE le mandó un mensaje directo al presidente norteamericano y defendió que cuando la independencia de un banco central "está bajo amenaza", se vuelve "disfuncional".