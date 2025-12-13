La Fed ya está haciendo lo que Trump pedía: un rumbo fijo, una batalla silenciosa y un futuro cada vez más incierto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington.

La Fed aprobó el pasado miércoles una nueva rebaja de 0,25 puntos porcentuales en sus tasas de interés, dejando el rango objetivo en 3,50%-3,75%, en lo que ya constituye su tercer recorte consecutivo. La decisión, sin embargo, no fue unánime: seis de los 19 miembros del comité se opusieron al recorte, marcando una de las divisiones más profundas registradas en años recientes.

El consenso mayoritario estima, por ahora, solo una bajada adicional en 2026, aunque dentro del comité las posturas son muy dispares: algunos prevén dos recortes, otros ninguno, e incluso hay quienes apuestan por un nuevo alza de tipos. Las proyecciones para el final de 2026 oscilan entre un mínimo del 2,1% y un máximo del 3,9%.

Según analistas como Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, prevé "que la Fed opte por no mover ficha en enero", pero mantiene su expectativa de dos recortes adicionales el próximo año.

La historia reciente detrás de los tipos y de los 'tipos' de la Fed

Donald Trump ha insistido durante años en que la Reserva Federal debía bajar los tipos de interés con más agresividad. Lo repitió cuando era presidente y lo sigue repitiendo como candidato. En sus mítines insiste en que la economía estadounidense "necesita dinero barato" y acusa a Jerome Powell —a quien él mismo nombró— de "estrangular el crecimiento" con subidas de tipos que, en su opinión, fueron innecesarias.

Paradójicamente, a menos de un año del final del mandato de Powell (mayo de 2026), la Fed está girando justo en la dirección que Trump reclamaba. El ciclo de endurecimiento monetario ha terminado y el banco central ya ha comenzado a preparar a los mercados para una etapa de recortes.

El mensaje ha sido claro en las últimas reuniones del FOMC: la inflación está bajando, la actividad se modera y mantener tipos demasiado elevados durante demasiado tiempo podría tensar el mercado laboral y enfriar la economía más de la cuenta.

La situación es peculiar: lo que Trump pedía cuando acusaba a Powell de ser "demasiado duro" ahora lo está haciendo la propia Fed mientras crece el debate sobre quién será el próximo presidente del organismo si Trump vuelve a la Casa Blanca.

Powell, en el punto de mira político

Powell ha insistido en que sus decisiones son independientes y basadas en datos. Pero su relación con Trump fue tensa desde 2018. Como señala la economista Kathryn Judge (Columbia Law School), "nunca un presidente había presionado tan públicamente a un titular de la Fed para que cambiase su política monetaria".

Aunque la presión política no modificó las decisiones del Comité, sí dejó clara una fractura: Trump quería tipos cero; Powell defendía contener la inflación.

Ahora el escenario es diferente. La inflación se ha moderado desde los picos de 2022 y la Fed tiene más margen para actuar. Pero el giro coincide con un creciente ruido político: ¿quién presidirá la Fed después de 2026?

Medios como Wall Street Journal y Politico citan recurrentemente a dos posibles nombres que aparecen en el entorno de Trump: Kevin Warsh, exgobernador de la Fed y muy crítico con subir tipos demasiado rápido; y Judy Shelton, partidaria de un enfoque más heterodoxo, cercana a la idea de anclar la política monetaria al oro y defensora de tipos bajos durante la administración Trump.

Ambos representarían una Fed más alineada con los intereses de la Casa Blanca que en épocas anteriores.

El giro de la Fed: ¿simple ciclo económico o presión política?

Powell subrayó en su última comparecencia que la Fed actuará "con prudencia" y que los datos justificarán "un enfoque menos restrictivo". No habló de política, pero muchos observadores leyeron entre líneas.

El economista jefe del Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson, señaló en un informe reciente que "la Fed está haciendo exactamente lo que la Casa Blanca querría ver en un año electoral: aliviar las condiciones financieras sin perder credibilidad". Para Shepherdson, el giro no responde a presiones, sino al ciclo económico, pero reconoce que "la coincidencia temporal alimenta narrativas inevitables".

Otro experto, Nathan Sheets (Citi y ex subsecretario del Tesoro de EE.UU.), recuerda que la Fed sabe que "si mantiene tipos altos demasiado tiempo, podría provocar un aterrizaje duro justo en medio de la campaña".

La premisa es simple: cuando la inflación baja, es más fácil bajar tipos sin parecer partidista.

La batalla por la confianza institucional

La pregunta que flota sobre todo este proceso es simple: ¿seguirá siendo independiente la Fed en los próximos años? Los politólogos recuerdan que ningún presidente puede obligar a la Fed a bajar o subir tipos. Lo que sí puede hacer es nombrar a un presidente alineado con sus objetivos y modificar el clima interno del organismo. Trump ya criticó a Powell en público cuando era presidente; si vuelve, podría optar por un perfil que reduzca la distancia entre la Fed y la Casa Blanca.

La Fed baja tipos justo cuando Trump reclamaba que lo hiciera. Se habla del sustituto de Powell cuando su mandato entra en su recta final. Y los mercados saben que 2026 será un año decisivo para el equilibrio entre política monetaria y política electoral.

¿Casualidad? ¿Ciclo económico? ¿Presión política silenciosa? La única certeza es que la batalla por el control de la Fed ya ha comenzado. Y, en esta ocasión, el mandato de Powell —y su legado— se juegan en un tablero donde la economía y la política vuelven a chocar de frente.