Esta doctora atendió a la primera víctima mortal de Covid-19 en Grecia. Así le ha cambiado la vida

Me he vuelto más tolerante con el miedo humano, pero me frustra ver la desinformación que circula sobre el coronavirus. Como médica, ahora paso más consultas por teléfono y videollamada de las que me gustaría. Ah [risas], y ahora soy una “guerrera de primera línea contra el coronavirus”, como me dice mi hija. Ese título ha sustituido al de neumóloga, que es el que aparece en la puerta de mi consulta.