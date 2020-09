13 datos clave de 'Las tinieblas y el alba', la precuela de 'Los pilares de la Tierra' de Ken Follet

7. Dice Follet que en todos sus libros “hay artesanos de algún tipo” y encuentra una relación a esto: “Como suele pasar, yo no soy capaz ni de montar una estantería. Y quizá sea una de las razones por las que admiro a esta gente”. En el caso concreto de estas novelas tiene que ver con la época histórica, en la que “era muy importante construir barcos, iglesias, puentes… Esa gente sacó a Europa de las tinieblas. Y, por supuesto, lo que construyen trae cambios”.

9. El personaje de Ragna es clave también porque con él da peso a las mujeres y a su capacidad de liderazgo. “Tiene habilidades que la mayoría de los hombres no tienen. Si nos fijamos hoy en el mundo, vemos a mujeres y hombres que dirigen grandes compañías. Y las mujeres las dirigen con otro estilo. La manera de liderar de las mujeres es muy diferente. Muchos países que han gestionado bien la pandemia tienen a una mujer como primera ministra: Nueva Zelanda, Finlandia, Alemania… Entre los peores, los americanos, los británicos y los brasileños… No creo que sea casualidad que tengamos hombres al frente”, dijo sobre ella en una entrevista con el XL Semanal .

11. La documentación de este libro no fue fácil ya que “los anglosajones no escribían mucho, casi no han dejado pinturas y gran parte de su construcción estaba hechas de madera y hace mucho que se acabaron pudriendo”. Dice Follet que el lugar más interesante que visitó para escribir este libro fue el Museo del Tapiz de Bayeux, en Bayeux, Francia. Hay una réplica del tapiz en el Museo de Reading.