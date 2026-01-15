Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'Mazazo' a Machado en la Casa Blanca: Trump le insiste en que no tiene los apoyos para liderar la transición en Venezuela
Trump ha recibido este jueves a María Corina Machado en un almuerzo privado en la Casa Blanca, una cita a la que la líder de la oposición llegaba con intención de regalarle su medalla del Nobel de la Paz.

María Corina Machado y el futuro de Venezuela pasan este jueves por la Casa Blanca, pero poco parece que vaya a moverse tras una cita calificada de histórica. Así lo ha dejado caer la portavoz del Gobierno de EEUU, que ha adelantado que Trump "no ha cambiado" su rechazo a Machado como potencial líder del país caribeño.

A juicio de su portavoz, que ha hecho un adelanto de un encuentro largo que aún prosigue, Trump le ha insistido a María Corina que cree que ella no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar la transición en curso, como ya apuntara públicamente hace semanas. Sí se abría abierto el líder de EEUU a impulsar unas elecciones que recientemente ha estado postergando pese a la interinidad que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

La líder de la oposición venezolana y flamante Premio Nobel de la Paz ha acudido invitada por Donald Trump a un almuerzo y encuentro entre ambos, de naturaleza privada, lejos del bombo de otras 'audiencias' presidenciales. Es su segunda vez en la Casa Blanca, adonde ya acudió en 2005, entonces bajo la presidencia de George W. Bush.

El regalo de Machado... y los cariños a Delcy

La reunión de este jueves llega un día después de la cálida conversación mantenida entre Trump y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. De ella no dudó en afirmar que es una "gran persona". Durante su almuerzo con Machado, llegaba otro 'mazazo' de Washington a la oposición: en un comunicado, la Casa Blanca afirma que Delcy Rodríguez "ha cumplido con todas las demandas" de EEUU hasta el momento.

Pero también llega tras numerosas declaraciones de Trump restando relevancia a la figura de María Corina Machado quien, a su juicio, "no puede ser líder" del país pese a ser de facto el alma de la oposición al chavismo, que no le permitió presentarse a las elecciones de 2024. 

El 3 de enero, tras anunciar el éxito de su operación en Caracas, el presidente republicano aseguraba ante la prensa que Machado es "una mujer muy amable", pero "que no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país". 

De fondo, un enfrentamiento que círculos cercanos de Trump no niegan, por considerar que la activista venezolana le 'dejó' sin el Nobel de la Paz. De hecho, los rumores de si se lo 'cedería' durante el encuentro no han dejado de sonar, alimentados incluso por el propio Trump, hasta confirmarse el regalo de la medalla, que le ha hecho María Corina a su llegada a la Casa Blanca.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
