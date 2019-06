Gays, trans, lesbianas, drags, bisexuales... Aquellos que se encontraban en el Stonewall esa noche no pensaban dar un paso atrás. Los agentes entraron, bloquearon las puertas, les dijeron que se pusiesen en fila para identificarlos y comenzar así la redada en la que se llevaban a los baños a las personas trans y, si su sexo biológico no coincidía con su género, las arrestaban. Pero esta vez no hubo miedo: se negaron a ser identificados y esto hizo que la Policía pidiese refuerzos. Comenzaron las detenciones y con ellas aumentó la tensión.