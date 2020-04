'84, Charing Cross Road', de Helene Hanff, la novela que regalaría la librería Canaima, de Las Palmas de Gran Canaria

Serie El libro que regalarían los libreros: ’84, Charing Cross Road’, de Helene Hanff, recomendado por librería Canaima, de Las Palmas de Gran Canaria (España). Especial de WMagazín.

El libro que regalarían los libreros, 3: 84, Charing Cross Road’, de Helene Hanff

Por Antonio Rivero, de librería Canaima, de Las Palmas de Gran Canaria (España):

El libro que regalaría a los lectores es 84, Charing Cross Road, de la autora norteamericana Helene Hanff. El libro recoge las cartas intercambiadas, a lo largo de años, entre la autora -que vive en Nueva York- y el librero Frank Doel, de Marks & Co., una librería de Londres, así como con otros empleados de la librería.

A través de las cartas, que en el fondo no son más que pedidos de libros y respuestas a esos pedidos, vamos descubriendo la verdadera relación que se va creando entre nuestros clientes -con el tiempo, más amigos que clientes- y nosotros, los libreros. En el caso que nos ocupa, la relación entre ellos llega a una familiaridad y a una intimidad casi amorosa.

En definitiva, un libro maravilloso para los que amamos la lectura, los libros, y las librerías.

84, Charing Cross Road. Helene Hanff. Traducción de Javier Calzada (Anagrama).

Helene Hanff (Filadelfia, 1918-Nueva York, 1997), de formación autodidacta, inició su carrera literaria escribiendo obras de teatro y, más adelante, guiones para la televisión, libros infantiles, ensayos históricos y políticos y colaboraciones en el New Yorker y Harper’s.

Sinopsis

Anagrama: «Un día, en octubre de 1949, Helene Hanff, una joven escritora desconocida, envía una carta desde Nueva York a Marks & Co., la librería situada en el 84 de Charing Cross Road, en Londres. Apasionada, maniática, extravagante y muchas veces sin un duro, la señorita Hanff le reclama al librero Frank Doel volúmenes poco menos que inencontrables que apaciguarán su insaciable sed de descubrimientos. Veinte años más tarde, continúan escribiéndose, y la familiaridad se ha convertido en una intimidad casi amorosa. Esta correspondencia excéntrica y llena de encanto es una pequeña joya que evoca, con infinita delicadeza, el lugar que ocupan en nuestra vida los libros… y las librerías».

Película

84, Charing Cross Road, de Helene Hanff, fue adaptada el cine en 1987 por David Hugh Jones con guion de Hugh Whitemore. Contó con los paples protagónicos de Anne Bancroft y Anthony Hopkins. En España tuvo el título de La carta final.

Teatro

Cartel de la obra de teatro ’84, Charing Cross Road’, dirigida por Isabel Coixet.

Marcos Ordóñez, El País: «Pese a la delgadez del texto, todo en este espectáculo rebosa talento y buen gusto. La precisa versión catalana de Joan Sellent (Ramón de España firma la traducción castellana). La música ensoñadora y elegante de Alfonso Vilallonga. La escenografía -una larga mesa con muchos libros en medio- de Jon Berrondo. Las luces cálidas de López Linares. Hay una voz en off, un tanto innecesaria, de Mercedes Sampietro, que nos cuenta la visita final de Helen a Londres, convertida en una escritora de éxito, y cuando ya es tarde, naturalmente. Carme Elías, la protagonista, está radiante, como siempre. Es una cualidad que va más allá de la belleza. Hay actrices graciosas, actrices trágicas y, rara avis, actrices radiantes. Tiene algo admirable la dilatación de ese brillo, a caballo entre el oficio y la deliberación vital. Viendo a la Helen de Carme Elías uno piensa en otro cóctel, más singular que el de Londres y libros: Elaine May y la propia Isabel Coixet, la Coixet más espumosa. A ratos hay un exceso de composición: subraya los efectos y remasca las palabras, como si se autotradujera o hablara con un sordo. 84 Charing Cross Road también supone una alegría notable: el retorno, por la puerta grande, de Josep Minguell, un excelente actor «de carácter» que en los últimos años andaba un tanto oculto, posiblemente por no salir en televisión. Una verdadera lástima, porque Minguell está como nunca: un trabajo impecable, medidísimo. Profundamente inglés, más allá del estereotipo: me pareció estar viendo a un hermano catalán de Alan Bennett. Y me gustaría seguir viéndole, sobre todo en empeños de mayor peso específico».

Antología de las mejores portadas

Antología de portadas de ’84, Charing Cross Road’, de Helene Hanff. /WMagazín

Librería Canaima

Librería Canaima se abrió en 1977. La fundó el padre de Antonio Rivero a su regreso de Venezuela, para continuar una labor en el mundo del libro iniciada con 14 años en 1940. La Librería Canaima abre en 1977, en un pequeño local del Paseo de Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria. Pocos años después amplía a un segundo local en la calle Senador Castillo Olivares, 5, y en 1993 un tercero, bastante mayor, en el número 7 de la misma calle, que es el que permanece en la actualidad. «El nombre es un tributo a Venezuela, donde Antonio Rivero Suárez desarrolló durante 25 años su labor como librero y distribuidor». Ha obtenido el Premio Librería Cultural 2016.