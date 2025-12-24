Un gran experto mundial cata 9 panettones de supermercados españoles y ojo al veredicto: sólo aprueba uno y es de marca blanca

El panettone es un producto navideño de origen italiano que está en pleno auge en España. Aunque aquí no tiene tanto arraigo como otros dulces como los polvorones o el turrón, en los últimos diez u once años ha experimentado un 'boom' notable. Según el Gremio de Pasteleros de Barcelona, desde 2014 su consumo en se ha multiplicado por diez en nuestro país.

A la vista del éxito, todos los supermercados de España disponen ya de una amplia oferta de panettones y muchas cadenas han optado por lanzar los suyos, de marca blanca, para tratar de satisfacer esta nueva necesidad de los clientes.

Las pastelerías y panaderías, por su parte, se afanan también estos días en elaborar los suyos que, según los expertos, suelen tener una calidad muy superior a la de los supermercados. En este campo, Oriol Carrió y su hermana Anna se alzaron con el Premio al Mejor Panettone Artesano de España 2025 en la categoría de clásico (frutas), organizado por el Gremio de Pastelería de Barcelona.

El único aprobado: el de Mercadona

Pero, ¿qué panettone de supermercado es el mejor? El Comidista, de El País, ha organizado una cata a ciegas con al panadero Tonatiuh Cortés, ganador de la Copa del Mundo de Panettone, y el resultado es descorazonador: solo aprueba uno y con un cinco.

Estas son sus valoraciones principales:

Eroski (0): "Hay un problema. La masa ha colapsado. En la parte más alta de la cúpula está muy denso, es muy pesado. Tendría que ser mucho más ligero. Esta miga es mucho más denso casi que un bizcocho", dice antes de probarlo y asegurar que eso "no es un panettone": "Está seco, la miga no está teñida de chocolate. Esto es un brioche con pepitas".

Loison (4): También dice que está "colpasado" y que huele igual que el anterior: "Se nota mucho la acidez de la masa madre. Es muy denso, está algo más húmedo, tiene inyectada algún tipo de crema en el relleno". Admite que "no está tan mal".

El Corte Inglés (3): Señala que es "muy feo", "muy seco" y lamenta que "se notan los aromáticos artificiales": "Tiene un toque cítrico muy artificial, el chocolate está inyectado y la miga está muy densa, muy seca. Un aroma muy raro".

Augusta (0): Señala que "huele a bollycao" y se queja de que cuesta cortarlo: "Más de lo mismo: una miga muy seca". "Esto más bien es un brioche, pero ni siquiera es un brioche rico".

Lidl (2): Se queja de que está muy duro y muy seco: "Seguramente lleva meses viajando por el mundo. Es chocolate con algo artificial".

Gran Ducale (3): Asegura que es similar a los anteriores: muy seco, con chocolate mal repartido: "Es un poquito más amargo, entonces para mí es un poquito más rico. Lo que le da la humedad quizá es el chocolate, pero la miga es seca".

Bonifanti (0): Dice que tiene "mejor pinta" y que se nota que "estuvo boca abajo". Pero al abrirlo se desdice: "Es muy denso, más de lo mismo. También está colapsado". "Creo que es el peor de todos porque hay un regusto en el paladar de esencia a cítrico muy artificial, rollo detergente".

Mercadona (5): De primeras dice que parece "algo mejor": "No está mal. Se nota que ya tiene unos cuantos meses de vida, pero este no está mal. El chocolate no es que sea muy interesante, al menos no es tan dulce. La miga se ve que es ligera. Se nota muy seca, pero este es el mejor de lejos".