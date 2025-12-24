El mensaje que hay en un árbol de Navidad de un centro de salud de un pueblo de Valencia que trasciende a las propias palabras

El tuit de @loretoochando con el árbol de Navidad visto en un centro de salud de Benetússer.

Más de un año y un mes después de la trágica DANA que golpeó a la Comunidad Valenciana el 29 de octubre del 2024 y que causó 230 muertes e incontables pérdidas económicas, la ayuda recibida por parte de los voluntarios desplazados de toda España se sigue agradeciendo.

Durante esas primeras jornadas, miles de personas viajaron hasta municipios que habían sido inundados por las lluvias para ayudar en las labores de limpieza, retirada del barro que había entrada en casas, garajes y comercios, así como en la entrega y distribución de productos de alimentación.

Una de las últimas demostraciones de cariño hacia todas esas personas la ha compartido la periodista Loreto Ochando (@loretoochando en la red social de X), que ha acudido al centro de salud de Benetússer junto a su padre y ha mostrado en una foto lo que ha visto.

"En Benetússer los árboles de Navidad no olvidan. #Dana", ha escrito la comunicadora. Junto a ese mensaje ha publicado una imagen del árbol que han colocado en el que se pueden ver que, además de las tradicionales bolas, regalos y adornos navideños, también hay mensajes dirigidos a los voluntarios.

Mensajes emocionantes

En ese árbol se han ido dejando diferentes mensajes escritos en el que destaca uno que s encuentra en la parte inferior y en el que se puede leer lo siguiente: "Gracias a todos los voluntarios, tenéis un corazón enorme".

También ha habido otra persona que ha dejado unas botas de agua junto a un cartel que reza el mensaje de "unidos somos más fuertes". Además, también hay otros letreros de un carácter más sanitario con textos como "las sonrisas son contagiosas, así que asegúrate de ser un virus feliz".

La publicación de Ochando, en las primeras horas que lleva en la red, ya ha superado las 7.000 reproducciones y los 360 me gusta.